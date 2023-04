Karol G, molesta con revista que editó fotos suyas: “No me representa esa portada”

Karol G sorprendió a sus seguidores en la mañana del 6 de abril de 2023, tras pronunciarse públicamente en contra de una famosa revista que, aunque la eligió como portada de su más reciente edición, utilizó una fotografía suya que no le gustó para nada.

De acuerdo con lo expuesto por la cantante colombiana, pudo ver las fotos en cuestión antes de que fueran publicadas y manifestó su inconformidad desde aquel momento. Sin embargo, a los editores poco les importó su opinión y aun así las imprimieron.

Además, aseguró que luce y se siente mucho mejor al natural que en las imágenes editadas, y no necesita ninguno de estos ajustes.

Declaraciones de Karol G

“Hoy se hizo pública mi portada en la revista GQ, con una imagen que no me representa porque mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo al natural. Agradezco la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría allí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que hicieron, no cambiaron nada”, aseveró Karol G.

La exitosa artista continuó su despachada en contra del medio estadounidense —con circulación en varios países hispanos—, aun cuando dice estar muy segura de las consecuencias legales que sus palabras pueden acarrearle.

“Más allá de sentir que es una falta de respeto hacia mí, siento que es hacia las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas, a pesar de los estereotipos de la sociedad (…) Como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, concluyó.

Como era de esperarse, lo dicho por la ‘Bichota’ generó una gran cantidad de reacciones a favor, pues aplauden que haya sido capaz de levantar su voz en contra de la popular revista.

“Karol G es la voz de muchas de nosotras y por eso es vital que la apoyemos en cada una de estas iniciativas”, “las tiene muy bien puestas para revelarse contra una portada que acaba de salir”, “con una simple publicación los destruyó” y “gracias por luchar en contra de los falsos cuerpos”; son algunos de los mensajes que recibió la antioqueña.

La enfermedad contra la cual lucha Karol G a diario

Karol G

Se trata de un desbalance en su sistema endocrino, el cual está compuesto por glándulas que producen mensajeros químicos llamados hormonas. Debido al papel esencial que cumplen las hormonas en el ser humano, incluso pequeños desequilibrios pueden causar este tipo de efectos secundarios en el cuerpo.

“Tenía la insulina completamente elevada y la glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz, o sea, mi cuerpo había dado a luz y estaba completamente hinchada e inflamada”, explicó en aquella ocasión a Mezcal TV, canal mexicano de Youtube.

Además de tener esta enfermedad, contra la cual tiene que luchar todos los días y por el resto de su vida, Karol G reveló que la afectaron psicológicamente los comentarios que recibía en redes sociales por parte de quienes se burlaban de sus kilos de más. Motivo por el cual decidió bloquearlos de sus cuentas oficiales.