La cantante Karol G publicó este miércoles las fotografías al natural, que se publicaron en la revista Loewe, la casa de moda española de lujo, especialista en marroquinería y perteneciente al holding francés LVMH.

En las imágenes se puede ver a la colombiana modelando en la playa, dentro del mar y hasta en un camastro, usando varios outfits.

La ¨Bichota¨ expresó a través de su cuenta de Instagram, lo feliz que estaba con el resultado de las fílmicas.

“I LoveUuuu // Mi primera campaña”, escribió.

Se recuerda que Karol G no es primera vez que trabaja con la marca, ya que en el marzo asistió a un desfile en París para la presentación de la colección otoño – invierno 2023-2024.

La queja de Karol G en la revista GQ

La artista hizo pública recientemente su queja ante las exageradas modificaciones que se hicieron a sus fotos en la revista GQ.

Así lo expresó en su cuenta de Instagram, con el siguiente mensaje:

No sé ni por dónde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural¨, publicó.

¨Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios¨, añadió.

Concluyó diciendo que ¨entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad¨.