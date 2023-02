La artista Karol G fue criticada este miércoles por las fotos donde promociona su nueva canción «X si volvemos» y se le ve un abdomen abultado.

«Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo¨ no le favorece en nada, se le ve una barriguita, y ahora no es que me caigan, pues que es mi humilde opinión”, dice el comentario.

De inmediato, la propia colombiana respondió directo al usuario que dio su parecer sobre ella.

«Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hayamos hecho fotos juntas”, escribió la «Bichota».

Añadió además “No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues, es mi cuerpo y es así… Entonces para qué buscar que me quede diferente SI ES ASÍ”.

“Nunca dejen que comentarios distorsionen la forma hermosa en cómo se ven… Todos los cuerpos son diferentes… Todos son bonitos tal y como son… Qué chimba la diversidad y más allá, qué lindo es ver lo real y no lo efímero”, enfatizó.

Culminó diciendo “Han pensado alguna vez que hay personas que de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades como para preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito NORMAL?”, dijo en apoyo a otras mujeres.