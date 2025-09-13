Karol G «rompe» en el Vaticano con Andrea Bocelli y otras estrellas

Miles de personas abarrotaron la tarde de este sábado la Plaza San Pedro del Vaticano a la espera de un inédito concierto con artistas como la colombiana Karol G, el tenor italiano Andrea Bocelli o los estadounidenses John Legend y Pharrell Williams.

El espectáculo, titulado ‘Grace for the World’ (‘Gracia para el mundo’), cerrará la tercera edición del ‘Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana’, una iniciativa promovida por la Basílica de San Pedro que ha tenido lugar en Roma desde este viernes.

El recital comenzará a las 21.00 horas locales (19.00 GMT) pero ya desde primera hora de la tarde los aledaños de la plaza acogieron una multitud distribuida en distintas filas a lo largo de los distintos accesos de la plaza, controlados por las autoridades.

Con banderas de distintos países -muchas colombianas- y un ambiente festivo, los asistentes comenzaron a entrar dos horas antes del concierto, en el momento en el que Karol G y Pharrel Williams realizaban las pruebas de sonido.

Los primeros en llegar han comenzado a corear el nombre de la colombiana, así como a vitorear al tenor italiano y al cantante estadounidense.

Durante esta inédito concierto en la monumental plaza vaticana también se llevará a cabo un espectáculo con drones, que dibujarán en el cielo romano formas y mensajes.

No está prevista la presencia del papa León XIV en el concierto.

La capital italiana acogió mesas redondas y encuentros dedicados a la fraternidad, con la presencia de premios nobel y otras personalidades.

El evento musical, abierto al público y transmitido en directo a todo el mundo, no solo contará con celebridades internacionales, sino también con una exhibición aérea de 3.500 drones que iluminarán el cielo vaticano con figuras inspiradas en la Capilla Sixtina.