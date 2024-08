Karol G y Andrea Bocelli hicieron una versión del éxito ‘Vivo por ella’

La cantante de música urbana reveló su emoción por trabajar con el tenor italiano, a quien escuchaba en su adolescencia.

La cantante Karol G y el artista italiano Andrea Bocelli se unieron para lanzar una nueva versión de la canción Vivo por ella. Esta colaboración forma parte del próximo álbum de Bocelli, titulado Duets, el cual saldrá a la venta el 25 de octubre a través de Decca Records y Sugar Music, en celebración a su 30 aniversario en la música.

Vivo por ella (título original en italiano Vivo per lei) se lanzó en 1995 y desde entonces ha sido un éxito en la carrera del artista. La primera versión en español fue interpretada junto a la cantante española Marta Sánchez, y ahora lo hace con la paisa Karol G.

“Esta canción ocupa un lugar muy especial en mi corazón, y es un gran honor reimaginarla con una de las nuevas artistas más talentosas y emocionantes del mundo, Karol G. Su hermosa voz ayuda a crear una celebración atemporal del amor y la música que encontrará nuevos fans y resonará a través de las generaciones”, expresó Bocelsobre su colaboración con la colombiana en un comunicado compartido por Universal Music.

‘La Bichota’, ganadora de múltiples premios Latin Grammy y Grammy, ha sido la artista femenina de música latina más escuchada mundialmente en la plataforma Spotify durante los últimos cuatro años. La propia Karol G expresó su profunda conexión con la música del italiano.

“Descubrí a Andrea cuando era adolescente. Estaba superconectada con su música, el poder de su voz y su forma única de crear música. Esta canción es un gran honor para mí, es una canción que siempre me ha gustado, y cuando me invitaron a cantar Vivo por ella me sentí como en casa. Es una canción que realmente siento dentro de mí, siento que va a ser un punto especial en mi carrera”.

Karol G reveló que se conecta con la música de Andrea Bocelli desde su adolescencia – crédito @karolg/Instagram.

Esta colaboración llega en un momento particularmente exitoso para la reguetonera, que recientemente concluyó su gira mundial Mañana será bonito, logrando la gira latina más taquillera realizada por una mujer en la historia.

Los seguidores de la paisa se mostraron orgullosos de la artista y la felicitaron en las redes sociales: “El lanzamiento de Vivo por ella de Karol G y Andrea Bocelli fue sin anuncio anticipado y sin ninguna promoción ahora antes… hablemos de cuando algo es orgánico e impacta en el público en general, orgullo de Carolina por esto y más el que colaboró con una gran leyenda”; “Simplemente wow Karol G cada día sigues evolucionando y demostrando la versatilidad que tienes para hacer música”.

El álbum Duets, además de contar con la participación de Karol G, incluye otras destacadas colaboraciones con estrellas de la talla de Jennifer Lopez, Ariana Grande, Christina Aguilera, Ed Sheeran, Céline Dion y Dua Lipa. El trabajo discográfico estará compuesto por 32 canciones, ofreciendo una combinación de duetos antiguos y nuevos, celebrando tres décadas de carrera de Bocelli.

El tenor italiano estrenó un nuevo álbum con grandes colaboraciones – crédito @andreabocelliofficial/Instagram

Además, el italiano hizo una serie de espectáculos conmemorativos, como el deslumbrante concierto de tres días Andrea Bocelli 30: The celebration, que tuvo lugar en el Teatro del Silenzio, la ciudad natal de Bocelli. A este evento asistieron grandes figuras como Ed Sheeran, Russell Crowe, y Will Smith. Este espectáculo fue filmado para su estreno mundial en cines, y la dirección estuvo a cargo de Sam Wrench, nominado a un Grammy y ganador de un Emmy.

Asimismo, el italiano tendrá una gira mundial Andrea Bocelli – Fall & Winter 2024 Tour con fechas en Polonia, Croacia, Bulgaria, Estados Unidos y Hungría. Su primera fecha fue el 24 de agosto en Varsovia, Polonia, en el Warsaw Arena y terminará el 22 de diciembre en Miami, Florida (Estados Unidos), en el Kaseya Arena.

A lo largo de su carrera, Andrea Bocelli ha vendido casi 90 millones de discos en todo el mundo y ha alcanzado más de 14.000 millones de reproducciones en plataformas de streaming, convirtiéndolo en uno de los artistas clásicos más exitosos de todos los tiempos. Con Duets, el artista sigue sorprendiendo y encantando a sus fans, asegurando su relevancia en la industria de la música actual.