Nuevamente se avivan los rumores de un posible romance entre los reguetoneros colombianos Karol G y Feid. En esta ocasión, seguidores de la supuesta pareja manifestaron su emoción acerca de la existencia de una relación por la invitación que le hizo la Bichota al artista detrás de ‘Tengo Fe’ a cantar con ella en el Estadio Hiram Bithorn, en Puerto Rico. Ambos, al interpretar la colaboración que tienen en conjunto llamada ‘Friki’, bailaron muy cerca, como ya lo habían hecho hace unos meses.

El momento, que fue captado en video y fotografías por decenas de asistentes al concierto, generó una oleada de comentarios respecto al noviazgo que ambos estarían manteniendo.

En algunos mensajes, fanáticos le piden a ambos músicos que, de una vez por todas, confirmen públicamente que están juntos.

El sensual baile ocurrió en la primera presentación de Karol G de su gira en ese escenario, el 10 de marzo. Esa es la primera de tres fechas de la bichota en ese escenario que, además, están totalmente vendidas. Las dos fechas restantes están agendadas para el 11 y 12 de marzo.

Este hecho es tan solo uno de los muchos que tiene el público para evidenciar que Ferxxo y la bichota están enamorados. La más reciente entrega discográfica de la paisa, llamada ‘Mañana será bonito’, sería una prueba más de la existencia de ese amor. Canciones como ‘Dañamos la amistad’ y ‘Tus gafitas’, dicen los fanáticos, serían pruebas evidentes.

De hecho, en una transmisión en vivo hecha por Karol G a través de TikTok, en la que estaba hablando de la historia detrás de ‘tus gafitas’, seguidores aseguran que habría evitado cambiar las luces del lugar en el que estaba grabando aquel video a verde, para evitar que se incrementaran los rumores. Es de destacar que el verde es el color que caracteriza a Feid.

Karol estaba contando que detrás de la producción de la canción está Finneas Baird O’Connell, hermano de la cantante Billie Eilish. “Cuando hicimos esta canción yo le dije a él que yo quería encontrar una canción increíble donde yo lo pudiera llamar a él, donde lo pudiera invitar a que produjera una canción que era muy especial y cuando tuve la oportunidad lo llamé y él hizo la producción de esta canción y fue increíble, es una de las canciones más especiales para mí en el álbum”, dijo.

La luz que iluminaba el espacio que usó la paisa para contar la historia era rosada. Mientras relataba su encuentro con Finneas, le preguntó a quienes la acompañaban que de qué color querían cambiar las luces. A alguien, de fondo, se le escucha decir ‘verde’, por lo que Karol, rápidamente, lanza una respuesta negativa e insiste en cambiarlas a azul.

“Te pienso cada una de mis noches. Solo quiero que el tiempo pase pa’ volverte a ver. Dejaste tus gafitas en mi coche, las tengo aquí pa’ recordar lo bien que se te ven. Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar. Es obvio que me gustas y no lo puedo esconder. Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás. No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer”, dice la canción.

Karol G anunció que hará una pausa en su carrera musical para estudiar

En una entrevista para la emisora EXA 104.9 de México, la colombiana comentó que en 2023 no estará tan presente en los escenarios y que, por el contrario, se dedicará a estudiar. “Este año no voy a estar tanto en los escenarios porque decidí tomarme como un break de los escenarios para poder estudiar, para poder evolucionar en otros aspectos”, dijo.

“Hacer música dentro del tour me empujó tanto a aprender a grabarme a mí misma, a aprender a producir mucho más, a aprender a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida que antes estaba acostumbrada que tenía a alguien que lo hacía conmigo o que lo hacía por mí, que me di cuenta que, tenía un montón de talentos que no había descubierto en mí y que quiero desarrollar”, añadió.