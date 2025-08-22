Karpowership puede continuar sirviendo energía al SENI y operar a gas natural



La empresa Karpowership, operadora de dos barcazas flotantes de generación eléctrica en la comunidad de Los Negros, provincia Azua, aseguró que no solo está en capacidad de continuar abasteciendo energía al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) con fuel oil, tal como lo establece su contrato, sino que también podría hacerlo con gas natural, gracias a la infraestructura ya instalada en sus unidades.

Durante un encuentro con la prensa, los ejecutivos de Karpowership explicaron que, aunque actualmente operan con fuel oil por mandato contractual, la planta está preparada para cambiar a gas natural si el Estado decide modificar los términos y también de extender el contrato si el Estado lo requiere. “La ventaja es que el sistema ya está instalado. Si mañana cambia el contrato para generar con gas, podemos hacerlo”, dijo María Elisa Jiménez, especialista en comunicación de la empresa.

Aclaró que su contrato actual les permite operar por tres años y se enmarca en su modelo de apoyar a países en crisis eléctrica. “Nuestros contratos nunca superan los cinco años. Si el Estado quiere renovar, seguimos; si no, trasladamos las barcazas a otro lugar”, puntualizó.

Karpowership tiene una capacidad instalada de 178 megavatios (equivalente al 3.2% de la demanda local energía) y se encuentra en RD desde marzo 2023 con un contrato para operar tres años, hasta mayo 2026, tras ganar una licitación impulsada por el Estado ante el déficit energético.

La estructura local se encuentra en Puerto Viejo en Playa Los Negros. Desde su instalación la comunidad local, especialmente los pescadores, se ha quejado de un aumento en la contaminación del aire y el agua, atribuyendo la muerte de peces y problemas de salud a las operaciones de la planta.

Respecto a la ubicación de la barcaza, los ejecutivos señalaron que fue determinada por el propio Estado dominicano, porque allí ya existía infraestructura preparada para inyectar energía al SENI, y las condiciones técnicas, como la profundidad del agua, eran adecuadas para este tipo de operación flotante.

El asistente administrativo de la empresa, Argelis González, explicó que en estas barcazas laboran un estimado de 42 dominicanos, quienes trabajan en temas técnicos en coordinación con el Organismo Coordinador del SENI, traducción, limpieza y cocina.

Además, entre 40 y 70 ingenieros y operadores turcos, quienes se encargan de la operación de las plantas flotantes.

Aclaran dudas sobre impacto al medio ambiente.

Sobre el impacto en el entorno, Natalie Matos, especialista ambiental de la empresa insistió en que cumplen estrictamente con las normas ambientales dominicanas e internacionales. Informó que cada mes realizan reportes sobre emisiones de gases y calidad del aire y agua, elaborados por consultores externos para garantizar transparencia. Y cada seis meses entregan un reporte más detallado y técnico al Ministerio de Medio Ambiente.

En cuanto al incidente ocurrido en 2023, un derrame de fuel oil en el área portuaria, Jiménez admitió que la empresa recibió una sanción y tuvo que corregir varias deficiencias, entre estas fortalecer las mangueras afectadas y duplicaron la barrera de contención alrededor de la barcaza. “Desde entonces no hemos tenido ningún evento similar”, afirmó.

También abordaron el tema de la contaminación del agua y la frecuencia de peces muertos. Jiménez dijo un análisis independiente concluyó que los peces hallados eran de agua dulce, no del mar, lo que los exoneraría de responsabilidad. Expresó esa evidencia puso en pausa las acusaciones sobre su impacto.

Por otro lado, destacó sus acciones de responsabilidad social.

Han dedicado unos 18 millones de pesos a iniciativas comunitarias, entre ellas programas deportivos para jóvenes, apoyo directo a pescadores y un ambicioso plan de reforestación en los manglares, donde han plantado más de 10,000 árboles.

También han lanzado un programa especial para preservar al manatí antillano en sus operaciones. Esta acción refuerza una estrategia de sostenibilidad con la cual buscan combinar desarrollo energético y cuidado del entorno natural.

Karpowership pertenece a Karadeniz Holding de origen turco e ilumina un uno por ciento del mundo con sus plantas flotantes. El modelo Powership ofrece costos entre un 10 y un 15% más bajo en comparación con las centrales eléctricas terrestres.

El grupo ha estado en el mercado durante 25 años y hoy posee y opera 36 powerships en todo el mundo con una capacidad instalada de más de 6,000 MW. Son propietarios, operadores y constructores de la única flota de powerships (planta de energía flotante) en el mundo.