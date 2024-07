A propósito del lanzamiento de su primera novela, “The Book of Elsewhere”, el actor de “John Wick” reflexionó sobre el envejecimiento.

En una reciente entrevista con la BBC, el reconocido Keanu Reeves reveló que, al acercarse a los 60 años, ha comenzado a reflexionar con mayor frecuencia sobre la muerte y el proceso de envejecimiento.

“Tengo 59 años, así que pienso en la muerte todo el tiempo”, sostuvo el actor canadiense. Sin embargo, lejos de verlo como algo negativo, consideró que sus constantes reflexiones son “algo bueno”, ya que le brinda la oportunidad de valorar la vida desde nuevas perspectivas.

Y agregó: “Espero que [pensar en la muerte] no sea agobiante, sino que nos ayude a apreciar el aliento que tenemos y las relaciones que podemos llegar a tener”.

Las declaraciones sucedieron en el marco de la promoción de su nueva novela gráfica, The Book of Elsewhere, que forma parte de la exitosa serie de libros BRZRKR. La obra aborda temas filosóficos y existenciales profundos mediante el personaje de Unute, un guerrero inmortal de 180 mil años de existencia.

El libro está considerado como el primer proyecto literario de Keanu Reeves (Penguin Books).

“La novela no es una precuela ni una secuela directa” de los cómics, aclaró Reeves, y resaltó que se trata de una historia independiente, con personajes que, aunque guardan similitudes, son diferentes, permitiendo al lector explorar diversos matices y dimensiones dentro del conocido universo.

Además, compartió su entusiasmo por esta nueva vertiente creativa: “Me encantan las imágenes. Me encantan las palabras y la narración y me encanta la forma en que se puede lograr esta interacción que se superpone. De modo que puedes mirar el arte y luego seguir la historia”.

La serie de cómics «BRZRKR» será adaptada por Netflix con Keanu Reeves en el rol protagónico. (Boom! Studios)

El libro fue cocreado junto a la escritora británica de ciencia ficción, China Miéville, quien elogió la contribución del intérprete, afirmando que el libro “no existiría en su forma actual sin el trabajo reflexivo y muy cuidadoso de Keanu”.

Sus nuevos proyectos actorales y musicales

Desde su debut como actor a principios de los años 80, Keanu Reeves se ha consolidado como uno de los nombres más destacados y queridos de Hollywood. Ha demostrado ser un referente en el género de acción, protagonizando franquicias de culto como John Wicky Matrix.

Shadow es el nuevo personaje al que dará vida Keanu Reeves.

A pesar de esta incursión en la escritura, Reeves no ha dejado de lado su carrera actoral y continúa involucrado en numerosos proyectos. Uno de sus próximos trabajos incluye un papel en la próxima entrega de la serie de Sonic the Hedgehog, donde será la voz oficial de Shadow, el erizo negro y rival del protagonista. Su estreno en cines está previsto para el mes de diciembre de 2024.

También se prepara para retomar su ya conocido rol de John Wick en el spin-off, Ballerina. El filme presentará a Ana de Armas, como “una mujer joven criada como asesina que debe cazar a los otros asesinos que mataron a su familia”, según la descripción oficial.

«Ballerina», el spin-off de John Wick con Keanu Reeves y Ana de Armas llegará en 2025. (Créditos: Infobae)

Es relevante mencionar que esta será la primera película de la franquicia que no contará con la dirección del veterano Chad Stahelski, quien fue el responsable detrás de cámaras de todas las entregas anteriores desde su estreno en 2014. Len Wiseman es el nuevo cineasta a cargo, bajo el guion de Emerald Fennell y Shay Hatten. Ballerina debutará en la cartelera internacional el 6 de junio de 2025.

Por otro lado, Reeves ha incursionado en la música, desempeñándose como bajista de la banda grunge Dogstar, que lanzó su tercer álbum Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees el año pasado.

Próximamente, el grupo emprenderá una gira de 30 conciertos por Estados Unidos, que se llevará a cabo entre principios de agosto y finales de septiembre.

Durante el tour, el trío de rock alternativo de los 90, conformado también por el vocalista Bret Domrose y el baterista Rob Mailhouse, se presentará en ciudades como Indianápolis, Richmond, Columbia, Kansas City, Salt Lake City, Jacksonville, Santa Cruz, Las Vegas, entre otras.