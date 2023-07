La banda del actor Keanu Reeves, Dogstar, han regresado a la escena musical con el sencillo «Everything Turns Around», después de 23 años.

Además anunciaron una nueva gira con la presentarán un nuevo disco titulado Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees.

Así lo dieron a conocer a través de su cuenta de Instagram, con el siguiente mensaje:

“Este estreno se siente como una divertida canción de verano para nosotros. Tiene un mensaje edificante y una vibra positiva que, con suerte, hace que tu día sea un poco más ligero. Es una de nuestras canciones favoritas para tocar en vivo y no podemos esperar para compartirla en nuestra próxima gira”.

Lo nuevo de Bret Domrose, Rob Mailhouse y Reeves se lanzará el 6 de octubre a través de su sello Dillon Street Records y contará con un total de 12 canciones.

Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees será el tercer álbum de la banda.

Tracklist de Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees