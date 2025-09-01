Nueva York. Más de dos mil dominicanos asistieron la tarde de este domingo a la clausura de los Juegos «Juan Pablo Duarte NY 2025» efectuada en la Plaza Quisqueya, ubicada en la calle Dyckman con Broadway, en el Alto Manhattan.

Dicha clausura estuvo a cargo del Ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y durante sus 15 días de desarrollo participaron 2,300 atletas en 21 disciplinas (Atletismo, Ajedrez, Baloncesto, Béisbol, Billar, Bolinche, Ciclismo, Tablero, Dominó, Judo, Fútbol, Tae Kwan Do, Karate, Footkey, Tenis de Campo, Tenis de Mesa, Sóftbol, Rigoball, Volibol, Vitilla, Lacrose, Arco y Flecha, entre otros.

Los atletas procedieron de NY, Nueva Jersey, Filadelfia, Pensylvania, Providencia, Conecticut, Lawrence, Boston y Rhode Island.

Es la primera vez en 40 años que estos Juegos, anteriormente llamado «Patrios», se celebran bajo armonía, unidad, orden e institucionalmente, coincidieron en manifestar varios deportistas.

Por su parte, el ministro Cruz valoró el éxito de los mismos con el poco tiempo que tuvieron los dirigentes dominicanos de NY para prepararlos. «No fue una tarea fácil, pero cumplieron un trabajo de manera increíble», precisó.

«Supieron sacar adelante una tarea que no era fácil, y los mejores aficionados también cumplieron», dijo, en referencia a la buena respuesta del público dominicano para asistir a las competencias». «Fueron los Juegos dominicanos más grandes de la historia en el exterior», indicó.

«Hoy me llevo una gran alegría, me llevo la satisfacción del deber cumplido y cuando regrese a la RD, este lunes, les diré al presidente Luis Abinader: «Misión cumplida, presidente, los Juan Pablo Duarte ha sido todo un éxito en NY», agregó el ministro Cruz.

En escenario hablaron, Roberto Rojas, director general del comité organizador, quien destacó el potencial y unidad del deporte en NY, y elogió al gobierno dominicano a través de MIDEREC en la persona del ministro Cruz por creer en la dirigencia deportiva de aquí.

Destacó que el evento fue posible gracias al respaldo de los dirigentes deportivos, los atletas, los voluntarios, las autoridades locales y las organizaciones comunitarias que se unieron en un esfuerzo conjunto.

Subrayó que su compromiso va más allá de la logística y la dirección técnica del evento, porque los juegos representan un espacio de encuentro para la unidad, la identidad cultural y el fortalecimiento de los lazos entre la RD y su diáspora, aseguró.

«Reafirmó su disposición de continuar trabajando con transparencia, entrega y pasión en favor del deporte». «Nuestro compromiso es con la juventud, la comunidad dominicana en el exterior y con todos los que creen en la fuerza transformadora del deporte”, puntualizó Rojas.

Otros que hablaron: Evaristo Madrigal, presidente de la Unión Deportiva Dominicana NY; el cónsul Jesús -Chu- Vásquez, quien analizó el crecimiento del deporte dominicano en la urbe, luego del éxito de estos Juegos. Asimismo, el Congresista Adriano Espaillat y el comisionado del DOT-NY, Ydanis Rodríguez.

La actividad cerró con un ambiente de celebración y alegría, animado por las presentaciones artísticas de Fernando Villalona & Orquesta, quien deleitó al público con su repertorio, y la contagiosa música típica del Rubio Acordeón, que puso a bailar a los presentes.

