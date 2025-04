Kelvin Cruz: Política, Liderazgo y Paciencia

Conversando recientemente en la ciudad de Lawrence con el ex Cónsul dominicano en Boston, el amigo Enrique García, tocamos el tema del liderazgo político joven de nuestro país. Coincidimos en señalar, que entre otras personalidades, es Kelvin Cruz uno de los grandes prospectos a observar de cara a los próximos años y a quien es preciso decir, conocí en medio del trajín del trabajo reporteril en la región del Cibao.

Desde entonces y de manera silente, le venimos dando el debido seguimiento a su carrera política. Nunca hemos hablado cara a cara, pues nuestra formación muchas veces nos convierte en una persona parca para andar detrás de personas que ostentan poder.

Al tres veces primero regidor y otras tres veces alcalde de La Vega Kelvin Cruz, se le considera un hombre disciplinado, con una genuina vocación siempre apegado a los preceptos éticos muy propios en persona que como él, son legítimos líderes ya no de su comunidad (La Vega) sino del país, pues al ocupar el importante Ministerio de Deportes, es fácil, muy fácil en un individuo como este, traspasar ese liderazgo y hacerlo como observamos que lo está haciendo, ahora a nivel nacional.

En estos tiempos en que la sociedad está fijando su visión en nuevos rostros de cara al futuro de la nación, es fácil imaginarnos cuando del tema se trata, en personas con formación y disciplina, como por ejemplo, en un Víctor D Aza, del mismo PRM, un Juan Ariel Jiménez del PLD o en un Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo, por solo citar algunos ejemplos.

Pero bien, continuando con Kelvin, (pues a Víctor ya lo hemos analizado y los demás, es decir a Omar y a Juan Ariel serán temas futuros a tratar), es preciso decir además, que este cuenta con uno de los elementos primarios que para los politólogos es de suma importancia a la hora de estudiar determinada personalidad política, nos referimos precisamente al llamado «Ángel Político», que es la capacidad instintiva que tienen muy pocas personas dentro del tema que nos ocupa, y que precisamente Kelvin Cruz posee, razón por la cual se le considera un político de éxitos y ahí está la historia.

Sin embargo y aunque en estos momentos el vegano no tiene en su imaginario buscar otros horizontes de mucho mayor relevancia, como ente pensante que analizo (no que tenga una lámpara mágica ni cosas por el estilo), es muy fácil colegir que el hombre y al igual que los antes mencionados, tarde o temprano podría tener la oportunidad de su vida, y quien sabes, si a lo mejor un día tal vez también no muy lejano, la ciudad de La Vega bien podría tener un segundo presidente.

Ahora bien, me permito aclarar para quienes estén pensando que este artículo es un lanzamiento o una propuesta para que Kelvin Cruz se lance por una candidatura presidencial en estos momentos dentro de su partido, permitanmente decirles que no, que este no es el objetivo del presente tema, más bien es una breve reflexión para que muchos se den cuenta, que dentro del oficialismo hay también una de las fábricas aquellas de la que tanto pregonó el expresidente Leonel Fernández cuando formaba parte del partido morado.

Sin embargo, y son nuestras palabras finales, los oficialistas deben “hilar” muy fino en este histórico momento que viven como partido en el poder, pues actuar con inteligencia, madurez y delicadeza es lo que debe primar, no vaya a ser cosa, que la suerte se les acabe y su promisorio futuro se les convierta en una gruesa pesadilla, de esas de las que muchas veces queremos despertar pero que en ocasiones no encontramos como.