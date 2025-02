Kendrick Lamar hace historia del hip-hop con tres de los 10 mejores álbumes del Billboard 200

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del rapero californiano Kendrick Lamar provocó grandes ganancias para el catálogo de álbumes del rapero, ya que tres de sus lanzamientos se ubican en el top 10 de la lista Billboard 200 con fecha del 22 de febrero.

Las producciones GNX regresó al n.° 1 (subiendo 4-1) por segunda semana no consecutiva (debutó en la cima de la lista en diciembre), DAMN. de 2017, que encabezó la lista, salta 29-9 y Good kid, m.A.A.d city de 2012, subió 27-10.

Good kid, m.A.A.d city DAMN GNX

Lamar y sus números históricos

Lamar es el primer artista masculino vivo en tener al menos tres álbumes simultáneamente en el top 10 desde Herb Alpert en la lista del 24 de diciembre de 1966, cuando él, liderando a Tijuana Brass, tenía tres títulos en el top 10.

Es la primera vez en los casi 69 años de historia de la lista que un artista de rap ha colocado al menos tres álbumes simultáneamente en el top 10.

Antes de Lamar, la última artista, en general, con al menos tres álbumes en el top 10 fue Taylor Swift en la lista del 9 de diciembre de 2023, cuando tenía cinco en la región.

Por su parte, el último artista masculino (o cualquiera aparte de Swift) en tener al menos tres álbumes en el top 10 al mismo tiempo fue Prince, luego de su muerte, en 2016.

Hay más acción de Lamar en el último Billboard 200 fuera del top 10, ya que su exlíder To Pimp a Butterfly, lanzado en 2015, sube del 167 al 54 y el líder de la lista Mr. Morale & The Big Steppers, de 2022, sube del 185 al 75. Además, la banda sonora de Black Panther curada por Lamar, lanzada en 2018, vuelve a ingresar en el puesto 42. El exálbum n.° 1 incluye una colaboración de Lamar con SZA, «All the Stars», que la pareja interpretó durante el espectáculo de medio tiempo.

Hablando de SZA, su propio ex n.° 1 SOS sube del 3 al 2 en el Billboard 200. Esta semana marca la primera vez que dos artistas del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del año han sido los n.° 1 y n.° 2 a raíz del gran juego.