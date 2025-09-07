Kenia advierte del fin de la misión en Haití y pide a la ONU que guíe una transición

Kenia advierte del fin de la misión en Haití y pide a la ONU que guíe una transición

El presidente de Kenia, Wiliam Ruto, advirtió este domingo de que el mandato de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, que lidera el país africano, vencerá el próximo octubre y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que “guíe una transición responsable».

Ruto abordó ese asunto en una reunión bilateral con la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, en el marco de la segunda cumbre entre África y la Comunidad del Caribe (Caricom), que se celebra este domingo en la sede de la Unión Africana (UA) en la capital de Etiopía, Adís Abeba.

“Abordamos maneras de profundizar nuestros vínculos y revisamos los urgentes desafíos de seguridad global, con especial atención a la misión en Haití, bajo el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU”, explicó el mandatario keniano en su cuenta de la red social X.

“Con el mandato actual próximo a expirar, recalcamos la urgencia de que el Consejo de Seguridad guíe una transición responsable y oportuna”, aseveró Ruto. La MSS es una iniciativa solicitada por las autoridades haitianas, liderada por Kenia, respaldada económicamente por Estados Unidos y aprobada en 2023 por el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas.

La misión, que activó en 2024, busca apoyar a las fuerzas de seguridad del país isleño en su lucha contra las bandas armadas, que controlan un 90 % de la capital y otras zonas del país. La MSS está formada por unos 1.000 efectivos, la mayoría de ellos de Kenia. Según datos de la ONU, Haití registró un aumento del 24 % en los homicidios intencionados en los primeros seis meses del año, alcanzando un total de 4.026 asesinatos.

Además, la violencia de las bandas ha provocado el desplazamiento interno de en torno a 1,3 millones de personas.

Kenia advierte del fin de la misión en Haití y pide a la ONU que guíe una transición
