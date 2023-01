Keren Montero de Dominicanas Got Talent participa en American Got Talent

La joven dominicana Keren Montero, se encuentra participando en «America’s Got Talent: All Stars«, tras ser ganadora de la segunda temporada de Dominicana´s Got Talent en el 2021.

Su participación no pasó desapercibida, ya que la cuenta oficial de Youtube de AGT tituló su participación como “tímida cantante impacta a los jueces con su gran voz”.

Montero fue ovacionada por el público por su interpretación del tema de género góspel “Rescue” de Lauren Daigle.

Keren Montero

Comentarios de los jueces:

La modelo Heidi Klum comentó ¨creo que te diste una verdadera oportunidad en esta competencia. Tienes una voz tan poderosa y hermosa. Suenas increíble”.

Mientras, que el humorista Howie Mandel explicó que “Me encanta el rango de voz muy suave para cantar. Hiciste que tu país y tu familia estuvieran muy orgullosos de ti”.

“Honestamente, el talento que estamos viendo de todo el mundo este año es realmente asombroso. Entonces, si quieres mi consejo honesto, es que cuando vengas a un programa como este o algo así, tienes que encontrar una canción y convertirla en tu versión única. Me gusta, pero creo que a veces tienes que hacer algo que nadie ha hecho antes”, dijo Simon Cowell, directivo de Sony Music y productor musical británico.

La opinión de Cowell fue inmediatamente abucheada por el público en desacuerdo, a lo que él respondió que solo trata de ser “constructivo”.

“Pero en serio me gustas. Eres muy humilde. Eres muy… estoy siendo mira… Estoy tratando de ser constructivo”, manifestó.