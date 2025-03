Ketel Marte ficha clave en aspiración desde Arizona

Arizona Diamondbacks espera mejorar su desempeño con respecto a la pasada temporada donde terminaron en tercer lugar en la división oeste de la Liga Nacional con marca de 89-73 (.549), a 9.0 juegos de los Dodgers de Los Ángeles y a 4.0 de los Padres de San Diego.

Su principal fichaje en la temporada muerte fue el estelar lanzador abridor Corbin Burnes con un contrato de seis años por 210 millones de dólares.

El conjunto adquirió también a Josh Naylor como primera base titular del equipo.

Arizona lideró la Liga Nacional en promedio de bateo colectivo (.263), en carreras anotadas (886) y OBP (.337); fueron terceros en jonrones (211), detrás de los Dodgers (233) y los Bravos (214).

En lo que respecta al pitcheo colectivo, el conjunto ocupó el lugar número 13 en efectividad (4.62) y WHIP (1.35).

Ofensiva

El dominicano Ketel Marte (.292, 36 jonrones, 95 remolcadas) emerge como el principal jugador de la franquicia y es considerado el mejor segunda base de Las Mayores en la actualidad.

Las Diamantinas cuentan también con Corbin Carroll (.231, 22 HR, 74 RBIS), Josh Naylor (.243, 31 HR, 108 RBIS), Lourdes Gurriel, Jr. (.279, 18 HR, 75 RBIS), Jake McCarthy (.285, 8 HR, 56 RBIS).

Así como los toleteros Eugenio Suarez (.256, 30 HR, 101 RBIS), Pavin Smith (.270, 9 HR, 36 RBIS), Gabriel Moreno (.266, 5 HR, 45 RBIS), Geraldo Perdomo (.273, 3 HR, 37 RBIS).

Rotación

El estelar Corbin Burnes (15-9, ERA 2.92, 181 ponches) será el as de la rotación abridora luego de su firma por seis años y 210 millones de dólares, el contrato más grande en la historia de la organización.

A Burnes le siguen Zac Gallen (14-6, ERA 3.65, 156 SO), Merrill Kelly (5-1, ERA 4.03, 63 SO), Eduardo Rodriguez (3-4, ERA 5.04, 47 SO) y Brandon Pfaadt (11-10).

Un gran equipo

El bullpen cuenta con el zurdo A.J. Puk (4-9, ERA 3.15, 3 SV) y los derechos Kevin Ginkel (8-3, ERA 3.21, 5 SV) y Drey Jameson (3-1, ERA 3.32, 1 SV).

ALINEACIÓN

1 Corbin Carroll, OF / .231, 22 HR, 74 RBIS

2 Ketel Marte, 2B / .292, 36 HR, 95 RBIS

3 Josh Naylor, 1B / .243, 31 HR, 108 RBIS

4 Lourdes Gurriel, Jr. OF / .279, 18 HR, 75 RBIS

5 Jake McCarthy, OF / .285, 8 HR, 56 RBIS

6 Eugenio Suarez, 3B / .256, 30 HR, 101 RBIS

7 Pavin Smith, DH / .270, 9 HR, 36 RBIS

8 Gabriel Moreno, C / .266, 5 HR, 45 RBIS

9 Geraldo Perdomo, SS / .273, 3 HR, 37 RBIS

ROTACIÓN

1 Corbin Burnes, PD / 15-9, ERA 2.92, 181 SO

2 Zac Gallen, PD / 14-6, ERA 3.65, 156 SO

3 Merrill Kelly, PD 5-1, ERA 4.03, 63 SO

4 Eduardo Rodriguez, PZ / 3-4, ERA 5.04, 47 SO

5 Brandon Pfaadt, PD / 11-10, ERA 4.71, 185 SO

CERRADOR

Justin Martínez, PD / 5-6, ERA 2.48, 8 SV

A.J. Puk, PZ / 4-9, ERA 3.15, 3 SV- Kevin Ginkel, 8-3, ERA 3.21, 5 SV- Drey Jameson, PD / 3-1, ERA 3.32, 1 SV (2023).