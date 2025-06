Ketel Marte rompe en llanto ante insultos a su fallecida madre durante partido

CHICAGO — La victoria 4-1 de los Diamondbacks sobre los Medias Blancas en el Rate Field la noche del martes fue empañada por un incidente en el que un aficionado se pasó de la raya con el segunda base Ketel Marte.

Ketel Marte estaba en medio de su turno al bate en la séptima entrada cuando un aficionado le gritó algo despectivo sobre su madre, quien falleció en un accidente automovilístico en 2017. Al regresar al dugout de Arizona tras conectar un elevado para cerrar la entrada, se vio al dominicano con lágrimas en los ojos mientras miraba fijamente al aficionado en cuestión. Esa emoción continuó en la parte baja del inning, lo que llevó al manager Torey Lovullo y al también dominicano Geraldo Perdomo a consolar a Marte en el terreno durante un cambio de lanzador.

“Fue un momento terrible”, dijo un Lovullo conmovido después del partido. “Algunos aficionados pueden ser muy crueles, y a veces cruzan los límites. Yo quiero a mis jugadores y voy a protegerlos.

“Conozco a Ketel desde hace nueve años, y he visto cómo ha vivido momentos increíblemente buenos, pero también ha pasado por situaciones muy difíciles. Momentos realmente duros en su vida, y yo los conozco. Al final del día, somos seres humanos y tenemos emociones. Lo vi sufriendo, y quise protegerlo”.

Lovullo dijo que miró directamente a Marte cuando escuchó lo que el aficionado gritó, y señaló que a Marte le costó contener sus emociones mientras caminaba por el dugout preparándose para salir al terreno entre entradas. Tanto Lovullo como el coach de banca Jeff Banister alertaron a los agentes de seguridad del estadio, que expulsaron al aficionado del partido.

“Podemos aguantar mucho. Sabemos a lo que nos exponemos y estamos uniformados para soportarlo”, dijo Lovullo. “Estamos preparados para eso. Pero cuando alguien cruza la línea —y es una línea muy clara y firme—, dejamos de ser solo jugadores y nos volvemos seres humanos.

“Detesto esto. Destesto lo que sucedió hoy, pero voy a proteger a estos muchachos y a respaldarlos como si fuera su padre”.

Agregó Perdomo: “Todo el mundo sabe que Ketel se divierte, juega con intensidad, pero me siento mal por él. Me dio rabia. No sé quién fue, pero definitivamente tienen que hacer algo. No podemos seguir permitiendo esa [grosería] aquí en MLB. Esto es béisbol, esto es para los fanáticos. Ellos vienen, nos apoyan, pero cuando cruzan la línea, no estamos de acuerdo con esa [grosería]”.

Marte, quien conectó un cuadrangular en la primera entrada en su quinto juego consecutivo con al menos dos hits, permaneció en el terreno el resto del partido a pesar de lo afectado que quedó por el momento. Aun así, incluso bastante después de terminado el encuentro, era evidente que el incidente dejó a los Diamondbacks alterados.

Pero el apoyo hacia su compañero, visiblemente afectado, se mantuvo tan fuerte como siempre.

“Te quiero y estoy contigo”, dijo Lovullo cuando le preguntaron qué le dijo a Marte, a quien conoce desde que el infielder estelar se unió al equipo en el 2017. “Estamos todos juntos. No estás solo”.

