Keyther exhibe sus diseños en pasarela de New York

Dando pasos firmes para la internacionalización de su carrera, el diseñador dominicano Keyther Estévez fue uno de los invitados al New York Fashion Week donde subió a la famosa pasarela diseños de moda sostenible con un mensaje al cuidado del medioambiente.

La más reciente colección de Estévez se exhibió el pasado 11 de septiembre con creaciones confeccionadas con materiales no convencionales como el plástico, chambras y ojales, que permitieron valorar la creatividad y originalidad que le caracterizan.

Estévez fue uno de los diseñadores convocados para formar parte de la celebración del aniversario número 10 del Fashion Designer of Latin America.

Junto a él también mostraron sus creaciones diseñadores como Agatha Ruiz de la Prada, Custo Barcelona y Wilfredo Gerardo, entre otros.