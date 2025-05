Khloé Kardashian y su rutina saludable: el secreto detrás de su transformación

Khloé Kardashian mantiene una rutina centrada en el movimiento, la organización alimentaria y la estabilidad emocional. Lejos de constituirse como una disciplina rígida, su esquema de entrenamiento y alimentación funciona como una estructura que la sostiene tanto en su trabajo como en su vida familiar.

Según explicó en una entrevista con Yahoo Life, el ejercicio ocupa un lugar central, no sólo por sus beneficios físicos sino por su impacto en el estado de ánimo, la claridad mental y la energía cotidiana.

La rutina de entrenamiento que realiza todos los días Khloé Kardashian

0 seconds of 30 secondsVolume 90%La constancia en la actividad física le permite mantener un estado mental equilibrado (Instagram: @khloékardashian)

Organización física y emocional: el gimnasio como base

Kardashian realiza entrenamientos entre cuatro y cinco veces por semana. La constancia en la actividad física le permite mantener un estado mental equilibrado. “Me hace más feliz, tengo más claridad mental y siento que tengo más energía”, afirmó.

Lejos de usar el gimnasio como una herramienta de transformación estética, lo define como un recurso emocional. “Si estoy estresada o tengo un mal día, me desahogo en el gimnasio, en lugar de criticar a mis hijos o algo así”. Aclaró que el entrenamiento tiene una función comparable a la de una sesión de terapia que implica música, liberación de endorfinas y desconexión del ruido externo.

Este enfoque se fue consolidando con los años y atraviesa tanto su rutina privada como sus decisiones profesionales. Fue conductora del programa Revenge Body, autora del libro Strong Looks Better Naked y actualmente es parte de la marca deportiva Fabletics, donde acaba de lanzar una línea propia bajo el nombre By Khloé.

Alimentación consciente: el rol de las proteínas

Más allá del entrenamiento físico, Kardashian explicó que su mayor dificultad está en sostener un esquema alimentario rico en proteínas. Atribuye su preocupación por este macronutriente no a las tendencias de moda, sino a su utilidad funcional a largo plazo. “Veo lo beneficioso que es tener masa muscular cuando sos mayor; sí, a los 40, pero incluso a los 60 y 70, poder caminar sin ayuda”, señaló. La empresaria lanzó su línea de leggings con características visuales para tonificación y definición corporal (Instagram/Khloe Kardashian)

Para facilitar la incorporación de proteína en su dieta diaria, creó una línea de palomitas con alto contenido proteico. El proyecto se alinea con su búsqueda de longevidad y funcionalidad corporal, en una etapa donde prioriza mantenerse activa, no solo para sí misma, sino también para poder acompañar a sus hijos en todas sus actividades.

Maternidad activa y objetivos personales

Khloé Kardashian es madre de True, de siete años, y Tatum, de dos, a quienes comparte con el jugador de la NBA Tristan Thompson. Su rutina de ejercicios, lejos de aislarla del ámbito doméstico, le permite compartir actividades físicas con sus hijos. “Corro y nado con ellos”, dijo. Y explicó que esa energía se vincula directamente con el hecho de estar en forma.

El ejercicio, entonces, se inserta en una lógica funcional más amplia, como forma de mejorar su calidad de vida y la de quienes la rodean. La actividad física no se presenta como una meta en sí misma, sino como un canal para sostener sus roles cotidianos con mayor claridad, presencia y flexibilidad.

Estética, motivación y vestimenta

Otro componente que define su vínculo con el entrenamiento es la ropa deportiva. Según relató, durante años entrenó con prendas muy holgadas porque se sentía insegura.

Con el tiempo, notó que elegir atuendos con los que se sentía cómoda mejoraba su rendimiento. “Cuando empecé a invertir en ropa deportiva, pensé: ‘Vale, al menos voy a intentar fingir que sé lo que hago’. Me di cuenta de que, de hecho, entrenaba más duro”.

Ese cambio tuvo impacto también en su producción profesional. Su colección By Khloé busca generar una experiencia en la que quien entrene pueda sentirse segura y enfocada. Como estímulo personal, solía recompensarse con ropa nueva cuando alcanzaba ciertos objetivos de entrenamiento. Y explicó que todavía encuentra útil ese tipo de dinámicas motivacionales.

Diseños funcionales y elección de foco muscular

Su colección By Khloé combina diseño funcional y confianza para mejorar el rendimiento en los entrenamientos (Grosby)

Una parte puntual de su rutina está dirigida a desarrollar zonas específicas del cuerpo, como piernas o tríceps. Dentro de ese esquema, incluyó diseños deportivos pensados para acompañar visualmente los resultados.

Su línea de leggings incluye modelos con costura en forma de corazón en la parte trasera, que según indicó ayudan a tonificar, levantar y definir.

El diseño tiene puntos en común con la línea de fajas Ultimate Butt de su hermana Kim, aunque aclaró que no trabajaron juntas en sus respectivos productos. “Tenemos una estética similar con las cosas que nos gustan, así que no me sorprende”.