Grupo Viamar, empresa líder en soluciones de movilidad para familias y empresas, introdujo al país la renovada KIA Sportage 2026, bajo el lema»la que mueve tu historia«.

Este SUV redefine su segmento con un facelift más tecnológico y elementos de lujo; ideal para familias, parejas o profesionales en movimiento.

Su llegada al país está respaldada por un impresionante récord regional: es la SUV con el mayor crecimiento en ventas en Latinoamérica y el Caribe, esto se debe a su constante enfoque en mejorar la calidad y la experiencia del cliente.

“La rediseñada Sportage es el reflejo de la estrategia de KIA: ofrecer un diseño audaz, con tecnología de punta, interiores de lujo y motorizaciones eficientes que elevan la experiencia del usuario. El éxito de este modelo a nivel regional, siendo el SUV de mayor crecimiento, se replica en la República Dominicana, donde los consumidores apuestan por la calidad coreana y nuestra visión de movilidad sostenible,” declaró Luis Alexis Ricart, director de KIA Dominicana.

Lee más: Introducen en República Dominicana la KIA Tasman



La Sportage 2026 estrena un audaz facelift en su quinta generación. Su diseño es elegante, moderno y distintivo, con una parrilla imponente y luces LED de «colmillo». El interior, completamente premium y digitalizado, ofrece un amplio espacio y destaca con un panel curvo de dos pantallas de 12.3 pulgadas para conectividad inmersiva, además de versiones con techo panorámico, asientos en piel premium y sensores de alerta de punto ciego.

La nueva KIA Sportage ya está disponible en todos los showrooms de Grupo Viamar y su Red de Dealers Autorizados en la geografía nacional. Este modelo, como todos los vehículos de pasajeros de KIA Dominicana, cuenta con una garantía de 10 años o 150,000 kilómetros bumper to bumper. Programa válido hasta el 31 de diciembre de 2025.

Sobre Grupo Viamar

Es la empresa líder del sector automotriz en República Dominicana, que ofrece la más completa gama de vehículos para suplir las necesidades de movilidad de empresas y familias. En 62 años, ha invertido en infraestructura para brindar la mejor propuesta de valor y servicio postventa, con un alto índice de satisfacción. Cuenta con sucursales Santo Domingo, Santiago, Higüey, Bávaro y San Francisco de Macorís.

KIA, se ha posicionado como la marca número uno en República Dominicana en el segmento de SUV ‘s y vehículos comerciales de carga ligera. Luego de su impresionante cambio de identidad y el rediseño de todo su portafolio de vehículos. Los ejecutivos de la marca comentaron que este es solo el principio de los planes de KIA a nivel global y que en un futuro inmediato podremos ver más mejoras de los modelos actuales y la introducción de nuevos modelos que permitirán abarcar aún más segmentos del mercado.