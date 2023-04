Kiko el Crazy lanza su segundo álbum ¨Pila’ e Teteo¨

En su segunda producción discográfica, “Pila’ e Teteo,” los fanáticos de la súper estrella dominicana, Kiko el Crazy, pueden esperar exactamente eso, “Mucho teteo (Fiesta)”.

En su nuevo álbum, Kiko, se entrega de lleno al género del cual se ha convertido en uno de los representantes a nivel mundial, el dembow.

“Hay una canción para cada mood,” explicó el artista, “pero todo dentro del género del dembow”.

“Pila’ e Teteo” es un disco de fiesta en el cual el artista dominicano incluye colaboraciones con grandes estrellas de la música, y artistas que están líderando la nueva ola del género.

El álbum representa la picardía y energía del dembow, mientras lo eleva a través de su lírica creativa llena de jerga dominicana, doble sentido y fusiones con ritmos como el dance y afrobeats. Es por medio de esta exploración del dembow que Kiko crea su propio sonido.

“Es un álbum muy dominicano en el cual colaboré con muchos artistas dominicanos, y en el cual incluí algunas sorpresas como la colaboración con La Mala Rodríguez. También trabajé de la mano con los productores dominicanos que están representando el género”, dijo Kiko.

Kiko el Crazy

El lanzamiento del álbum estuvo acompañado por el estreno del video de, “Pa Ti Ya”, junto a Angel Dior. La pieza audiovisual grabada en Santo Domingo, República Dominicana fue dirigida por Anyelo Santiago.

“Pila’e Teteo” abre con, “Pa que Baile,” tema que pondrá a todos a bailar. Seguido por la colaboración que no podía faltar con el patriarca del dembow, El Alfa, en “Pichirry.” La producción discográfica continúa con la sorpresiva colaboración con La Mala Rodríguez y Chimbala en, “Saco de Sal.” La fiesta continúa sin parar con el sencillo “Loca y Linda,” seguido por “No Face, No Case” con CJ, “Muévelo” junto a Jon Z y Yomel el Meloso, y el tema lleno de doble sentido, “Pa Ti Ya” con Angel Dior. Continúa con la colaboración con Braulio el Fogón y El Yala en “Con una casa en el cuello,” “Ella no quiere un papi,” “María la Loba” junto a Treintisiete, “Te Puede Llena,” “Tu va dobla” con El Fother, y “Cuca.” El álbum cierra con “Haitiana” junto a Flow 28, una propuesta fresca que fusiona el dembow con afrobeats. En “Pila’ e Teteo” el artista colaboró con los productores dominicanos Chael Produciendo, Leo RD, DJ Kiko de lo Alka, Imperio y B One.

Kiko el Crazy celebró el lanzamiento de su nuevo álbum con un release party en Santo Domingo, República Dominicana.

Kiko el Crazy

“Pila’ e Teteo” Tracklist:

“Pa Que Baile” “Pichirry” Kiko el Crazy x El Alfa “Saco de sal” Kiko el Crazy x Mala Rodríguez x Chimbala “Loca y Linda” “No Face No Case” Kiko el Crazy x CJ “Muévelo” Kiko el Crazy x Jon Z x Yomel el Meloso “Pa ti ya” Kiko el Crazy x Angel Dior “Con una casa en el cuello” Kiko el Crazy x Braulio Fogón x El Yala “Ella no quiere un papi”

10.”María la Loba” Kiko el Crazy TREINTISIETE “Te puede Llena” “Tu va dobla” Kiko el Crazy x El Fother “Cuca” “Haitiana” Kiko el Crazy x Flow 28

Acerca de, Kiko el Crazy:

La estrella dominicana, Kiko el Crazy, se ha convertido en uno de los artistas referentes del dembow a nivel internacional.

Su álbum debut “Llegó el Domi” ha sido aclamado por la crítica y fue nombrado por

la revista Rolling Stone ® como parte de las listas de los «100 Mejores Álbumes de 2022» y «50 Mejores Álbumes en Español de 2022».

El artista recibió nominaciones en los “Premios Heat 2022” en la categoría de “Mejor Artista Urbano Dominicano” y en los “Premios Tu Música Urbano 2022” en la categoría de “Top Artista Dembow”.

Kiko continúa con paso firme y ha sido nombrado por ambas plataformas digitales Tidal y Pandora como “Latin Artist to Watch”.