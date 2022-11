Kim Kardashian es viral tras lucir un sexy bikini

Los looks de la influencer Kim Kardashian son furor en Instagram, y este jueves no fue la excepción. La empresaria posó con dos microbikinis de su propia marca.

Esta mostró dos modelos idénticos pero en diferentes colores: total black y nude. Mientras que su larga cabellera platinada no pasó desapercibida.

Kim lució un conjunto de traje de baño de dos piezas diminuto clásico y triangular, y la otra pieza era de tiro alto, supercavada y XS.

Kim Kardashian posando

Ambas están adornadas con brillos y strass.

De inmediato, la publicación recibió cerca de 3 millones de “Me gusta” y más de 16 mil comentarios.

¿Indirecta para Pete Davidson?

Aunque Pete Davidson ya pasó página tras su ruptura con Kim Kardashian, este ahora está saliendo con la modelo Emily Ratajkowski.

Pero, la casualidad fue que las sensuales imágenes fueron compartidas en sus redes sociales, poco tiempo después de que TMZ publicó fotos y videos de Davidson y Emily Ratajkowski juntos en Nueva York.

Kim Kardashian posando

El sitio web estadounidense dedicado a las noticias sobre celebridades detalló que todo ocurrió en Nueva York, cuando él se encontraba conduciendo hasta el apartamento de ella en West Village, para recogerla, pero en cuanto los paparazzi comenzaron a tomar fotografías, el popular comediante trató se escapó.

Situación que los habría orillado a tomar otro método para poderse reunir como esperaban, aunque de nueva cuenta fueron interceptados y ya no pudieron evitar su “cálido abrazo”.

“Tenían un plan de respaldo. Emily, vestida de manera muy informal con sudaderas y una blusa que dejaba al descubierto el estómago, pidió un viaje compartido, que la llevó a una cita en Brooklyn con Pete. Entró corriendo a un edificio y se saludaron con un largo y cálido abrazo y una sonrisa. No está claro si el punto de encuentro fue el lugar de Pete, pero según los informes, compró una plataforma en Brooklyn a principios de este año”, externó TMZ.

Imágenes de Pete Davidson y Emily Ratajkowski (TMZ).

Estas primeras imágenes y video que ya son virales en redes sociales por precisamente confirmar que por lo menos que están saliendo, aunque aún sin especificar si es en un plan sentimental o no, han hecho que el tema de sus ex parejas tome gran fuerza, pues en el caso de él solo tiene 3 meses de haber terminado su noviazgo con la socialité más seguida del mundo, mientras que ella finalizó un matrimonio de cuatro años y que le ha dado su primer hijo, Sylvester Apollo Bear.

Ahora, lo que había sido un adelanto por la revista americana US Weekly, toma mayor credibilidad para sus fans, pues en ella se compartieron -por medio de un insider- los aparentes motivos por los que la habría conquistado, pues el renombre de ella también es muy importante en Estados Unidos y el resto del mundo. La fuente mencionó que la pareja sólo ha salido unas cuántas veces, pero la química entre ellos es innegable y a Emily “le encanta” lo “gracioso” e “inteligente” que es Pete.

Pete Davidson y Kim (Fuente externa)

“Pete y Emily han estado hablando durante un par de meses. Están en las primeras etapas [de la relación], pero ambos se gustan mucho. Pete hace reír a Emily y a ella le encanta lo inteligente que es”, publicó US Weekly.

Esta noticia ha comenzado a reafirmar el apodo que ya le habían dado los seguidores del miembro del elenco de Saturday Night Live: “¡Pete Davidson el hombre más afortunado de Hollywood!”. Una situación que se ha generado por el historial de ex parejas sentimentales que ha tenido de manera pública, en la que no solo está la protagonista del reality show Keeping Up with the Kardashians, sino muchas más celebridades como Ariana Grande, Kaia Gerber, Margaret Qualley y Kate Beckinsale.

(Con información de Infobae)