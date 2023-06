Luego de casi ocho meses desde que surgieron los rumores de una reconciliación con Pete Davidson, Kim Kardashian aclaró cómo es que surgieron estas especulaciones. Según contó la socialité en su reality show ‘The Kardashians’, el lugar donde ella estaba en Nueva York sí era para una cita, pero no con el joven comediante, sino con chico nuevo, a quien llama Fred.

En octubre de 2022, los medios estadounidenses señalaron que la hija de Kris Jenner había regresado con Pete Davidson, ya que había viajado a Nueva York para instalarse en uno de sus hoteles favoritos de esa ciudad, todo esto dos meses después de separarse oficialmente.

“Lo gracioso es que mis amigos querían que conociera a alguien, así que nos vamos a Nueva York. Ese es como mi lugar, porque hay una habitación privada abajo… Pero luego en Internet fue como ‘Kim se vuelve a conectar con Pete en este lugar’”, le contó a su amigo y excuñado Scott Disick en el episodio que se emitió el último 7 de junio.

(Fuente externa)

Ante la revelación Scott le preguntó: “¿Él estaba allí?”, a lo que Kim le reveló que no y se animó a bromear diciendo que “era el lugar al que iría y tendría mis ‘cenas secretas’ con Pete”. Pero, además de esto, la empresaria confesó que su relación con el comediante le dejó muy buenos momentos.

“Obviamente aprendes de cada situación. Y lo único que aprendí de mi última situación fue que los medios me hicieron sentir que estaba en una relación muy seria tan rápido. Solo quiero escabullirme un poco. No hay nada de malo en querer escabullirme”, mencionó.

Sin embargo, aunque tuvo una bonita experiencia con Davidson, la hermana de Kendall Jenner manifestó que “simplemente no quiero salir con una persona. Este es mi año”. Asimismo, resaltó que su nuevo hombre misterioso “Drop Dead Fred” es prometedor, “cumple con los estándares”.

¿Cómo es el candidato ideal de Kim Kardashian?

(Fuente externa)

La empresaria expresó cómo es el hombre con el que a ella le gustaría salir: “No pueden ser demasiado viejos. No me gusta lo viejo (…) Pero tampoco me gustan las cosas realmente jóvenes”.

A esto, ella agregó ciertas preferencias específicas que tiene en el dormitorio, donde resaltó que le gusta tener las luces apagadas durante el sexo.

“Es tan raro. Puedo salir de una sesión de fotos con 100 personas trabajando en el set. Puedo salir como en tanga. Pero si es como, que estás conmigo [en la cama], soy como, ‘Espera, no me mires. ¡Apaga las luces!’”, explicó Kim en un confesionario.

¿Por qué terminaron Kim Kardashian y Pete Davidson?

Cuando Kim Kardashian anunció su ruptura con Pete Davidson en agosto de 2022, se especularon muchas cosas. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja dijeron que los dos tienen “mucho amor y respeto el uno por el otro”, pero su relación a larga distancia, pues el comediante de 29 años estaba filmando la película Wizards! en Australia en ese momento y Kim en Calabasas, “hicieron realmente difícil mantener una relación”.