El artista Kinito Méndez sigue apostando al merengue jocoso y refranero y en esta ocasión trae el estreno del tema “Pagando pa’ sufrir”.

Es una canción pegajosa de la autoría y arreglos del propio Kinito, en la secuencia trabajó Saulo Sánchez, en la mezcla, Luis Mansilla y elementos urbanos a cargo de DJ Nintendo.

“Este es un merengue a mi estilo, alegre, acto para esta temporada y desde ya estamos trabajándolo a nivel nacional, visitando emisoras, colocándolo en diferentes plataformas digitales y también lo estamos promoviendo en Colombia, Honduras y Puerto Rico”, dijo Kinito

El mismo cuenta con un audiovisual realizado con los más altos estándares de calidad, que lo coloca a la altura de los artistas jóvenes más famosos del momento.

Es una creación que conjuga la tecnología con la belleza, a cargo del director audiovisual, Lunabvi, quien de un tiempo acá viene proyectándose en esta área, con trabajos de mucha calidad.

Entre los actores que participan se destacan el comediante Carasaf Sánchez, la joven artista Ross María y como actor principal, Isaac Bautista, reconocido influencer, quien escenifica el contenido central del merengue.

El audiovisual tuvo como locación el Roca Bar, la coreografía a cargo Marcos VIP, con más de 12 bailarines y los animadores digitales fueron Omar Medina y Muntiny “La Ciencia”, quienes asumieron los efectos 3D, bajo la dirección de Lunabvi.

“Este es el primer videoclip con Inteligencia Artificial, Tres D, y Realidad Aumentada, efectos innovadores que no se habían hecho en la historia del merengue, tratando de refrescar la figura e imagen de Kinito Méndez”, explicó el creativo Lunabvi, complacido del resultado de esta entrega.

Así Nació este merengue

El artista contó cómo le vino a la mente hacer un merengue con estas letras.

“A mamá le dio con que quería ir a Samaná para ver las ballenas jorobadas, y en seguida le dije: ¡oh, pero mamá eso es una orden!, y nos fuimos en familia a cumplirle su deseo. En el lugar rentamos el bote que nos llevaría a alta mar. Nos fuimos mar adentro y las ballenas no aparecían. En el trayecto, el mar se puso muy agitado, las olas muy agresivas y el bote saltaba de un lado a otro y cuando caía se escuchaban los gritos de la familia asustada, entonces mamá le dijo al chofer del bote: mira olvídate de esa ballena y devuélvete que nosotros aquí lo que estamos es: Pagando para sufrir y esa frase de mamá me sirvió de inspiración y para que ustedes vean la grandeza de Dios, en esta aventura no pudimos ver las ballenas, pero de ahí nació este merengue”, comentó Kinito Méndez.