“Klaus” cruza los dedos en los Óscar: “Queremos creerlo, pero nunca se sabe”

Los Ángeles (EE.UU.).- La película española “Klaus” tiene serias opciones esta noche de llevarse el Óscar a la mejor película de animación, pero sus responsables, aunque están muy ilusionados, evitaron en declaraciones a Efe echar las campanas al vuelo.

“La verdad es que estamos un poquito abrumados porque es un poco el colofón”, dijo Marisa Román, productora de esta cinta dirigida por Sergio Pablos, sobre la alfombra roja de los Óscar. Román admitió que sus triunfos en los Bafta y los Annie han impulsado la carrera de “Klaus” hacia la estatuilla.

“Queremos creerlo, pero nunca se sabe…”, afirmó. “Klaus” se las verá esta noche por el Óscar con “How to Train Your Dragon- The Hidden World”, “I Lost My Body”, “Missing Link” y “Toy Story 4″. Sergio Pablos confesó que les pilló por sorpresa el gran éxito alcanzado por esta entrañable cinta de aire navideño. “Para nosotros sí, desde luego, es inesperado el recibimiento que ha tenido la película”, indicó sobre esta producción navideña de The Spa Studios y Atresmedia Cine para Netflix.

“Es un poco vorágine- de estar ilusionados por ver lo que pasa. Hemos recibido tanto premio que no nos lo podíamos creer. Creo que no somos conscientes del todo de lo que hemos conseguido”, apuntó, por su parte, Román. Además, Pablos afirmó que no ha preparado ningún discurso por si finalmente “Klaus” sale como ganadora. “No, porque son una lata si me los preparo, así que lo que se nos ocurra”, dijo entre risas.

“Klaus” es la segunda película española en optar a la estatuilla de mejor cinta de animación tras “Chico & Rita” (2010). La película de animación es una de las tres opciones de estatuilla con las que cuenta España para esta gala- “Dolor y gloria” es candidato al premio a mejor cinta internacional y Antonio Banderas intentará llevarse el Óscar al mejor actor por ese mismo filme de Pedro Almodóvar.

La 92 edición de los Óscar, que se celebra hoy en el Dolby Theatre de Los Ángeles, cuenta con “Joker” como máxima nominada, con once candidaturas, seguida de “The Irishman”, “Once Upon a Time… in Hollywood” y “1917”, todas ellas con diez menciones.

La alfombra roja y las horas previas al evento estuvieron marcadas por la lluvia en la ciudad california, que deslució la antesala de los premios aunque las estrellas pudieron desfilar sin mojarse gracias a una carpa transparente que desde hace años usa la organización para que pueda aguar la gran gala del cine.