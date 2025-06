Knicks despiden al coach Tom Thibodeau tras su viaje a las finales de la Conferencia Este

Los New York Knicks despidieron al entrenador Tom Thibodeau el martes, pocos días después de su primera participación en las finales de la Conferencia Este en 25 años, según informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la decisión.

Los Knicks fueron eliminados por los Indiana Pacers con una derrota en el sexto partido el sábado por la noche. Posteriormente, decidieron prescindir de Thibodeau, quien los llevó a la postemporada en cuatro de sus cinco temporadas en Nueva York.

Puede leer: José Ramírez supera a George Bell en jonrones de por vida

La decisión fue tomada por el presidente del equipo, Leon Rose, con la aprobación del dueño Jim Dolan, según declaró la persona a AP bajo condición de anonimato debido a que no se había hecho ningún anuncio.

Llevó rápidamente a los Knicks a los playoffs en su primera temporada, ganando su segundo premio al Entrenador del Año de la NBA, y han sido un sólido contendiente en el Este en las últimas temporadas.

Su gran avance llegó en 2024-25, cuando derrotaron al campeón defensor Boston en la segunda ronda para llegar a la final de conferencia por primera vez desde 2000, cuando Thibodeau era asistente de Jeff Van Gundy.

Tras la eliminación del sábado, el capitán Jalen Brunson expresó su apoyo a Thibodeau, molesto ante la pregunta de si creía que el entrenador era la persona adecuada para el equipo.

Tres días después, Thibodeau se marchó de Nueva York con un récord de 226-174. Es el cuarto entrenador con más victorias de los Knicks.

Thibodeau enfrentó críticas de que su estilo agresivo y su excesiva dependencia de los titulares desgastaban a sus jugadores, las mismas que lo han seguido desde el comienzo de su carrera como entrenador en jefe en Chicago. Pero sus métodos parecían estar funcionando en Nueva York.

Los Knicks no habían ganado una serie de playoffs desde 2013, pero ahora lo han hecho en tres temporadas consecutivas. Tuvieron un récord de 50-32 en la temporada 2023-24 y luego un récord de 51-31 esta temporada.

Sin embargo, la fuente dijo que la organización sentía la necesidad de una nueva voz cuando los Knicks intenten de nuevo poner fin a su larga sequía de campeonatos. Ganaron su segundo y último título en 1973.