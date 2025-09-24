Kremlin replica a Trump: Rusia es un verdadero oso y «no hay osos de papel»

Moscú (EFE).– El Kremlin replicó hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que comparó ayer a Rusia con un «tigre de papel», y aseguró que Rusia no es un tigre, sino un verdadero oso y «no hay osos de papel»



«Rusia de ninguna manera es un tigre. El general a Rusia se le asocia con un oso. No hay osos de papel y Rusia es un verdadero oso», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en una entrevista con el digital RBK.

Las bajas en la guerra

Peskov respondió así a la publicación de Trump en Social Truth en la que afirmó que «Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana», dejando a los rusos como «un tigre de papel».https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115255130298104593/embed

En este sentido, el portavoz recordó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha dicho en reiteradas ocasiones que el Ejército ruso avanza «con mucho cuidado para minimizar las bajas».



«Son acciones muy sopesadas», subrayó Peskov, que añadió que «es mejor extenderlas en el tiempo que darse prisa (…) y elevar el número de muertos».

Rusia ve un error que Trump aliente a Ucrania

El Kremlin consideró un error que el presidente estadounidense, Donald Trump, aliente a Ucrania a recuperar los territorios ocupados por el Ejército ruso.

«El hecho de que intenten por todos los medios animar a Ucrania a continuar las acciones militares… Esta tesis de que Ucrania puede recuperar algo (territorios) es, en nuestra opinión, errónea», respondió el portavoz presidencial.



Peskov aseguró que la situación del frente es muy distinta y que «Ucrania está en una posición bastante peor», que «solo empeorará», ya que «la dinámica del frente es la mejor prueba de ello».



El Kremlin se mostró de este modo en desacuerdo con los últimos comentarios de Trump, cuya retórica tomó de nuevo un brusco giró en su posicionamiento respecto a la guerra de Ucrania, iniciada en 2022.

Según Peskov, este tipo de comentarios se debieron a que poco antes Trump se había reunido con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, por lo que se vio «influido» y advirtió que «para aquellos que no quieren negociar hoy, la situación será mucho peor mañana y pasado mañana».