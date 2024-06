Kristaps Porzingis, que jugará el Game 1 de las Finales, sobre sus inicios en la NBA: «Sólo era un niño ignorante»

Todos los expertos tienen claro que en la eliminatoria por el anillo entre Boston Celtics y Dallas Mavericks el letón es clave

Blogdebasket. Kristaps Porzingis ha experimentado de todo en sus nueve años en la NBA. Su trayectoria ha sido un auténtico carrusel de emociones, desde ser abucheado hasta ser amado, pasando por lesiones, ser villanizado, nuevamente abrazado por la afición, más lesiones, momentos de vergüenza, ser olvidado y finalmente, llegar a ser la pieza central en las Finales de la NBA entre Boston Celtics y Dallas Mavericks.

Su viaje comenzó de manera significativa cuando los aficionados de los Knicks lo abuchearon en la noche del draft en 2015, un momento que utilizó como motivación para demostrar a los detractores que estaban equivocados.

«Era un chico lleno de ignorancia y listo para enfrentar el mundo», dijo Kristaps Porzingis en una entrevista con The Post. «Lo cual es adecuado para esos años. Pero ahora soy mucho más maduro y tengo una mentalidad diferente. Y estoy en la situación perfecta para mí, que es lo que quería desde el principio: jugar en el escenario más grande por un campeonato. Nada más».

El Regreso a los Reflectores

Porzingis está de vuelta en el centro de atención este jueves para el Juego 1 de las Finales de la NBA, siendo el factor X de la serie, con narrativas que percolan sobre su salud, su paso fallido por Dallas y una supuesta relación rocosa con Luka Doncic. El pívot regresa de una ausencia de 10 juegos debido a una distensión en la pantorrilla, y la opinión predominante es que los Celtics son invencibles si él está al 100%.

Sin Porzingis, aún probablemente serían los favoritos contra los Mavericks. ¿Con él? Los problemas en el juego interior de Boston Celtics, su único punto débil durante su arrollador paso por la Conferencia Este, teóricamente se alivian.

La montaña rusa de su carrera

Desafortunadamente, el regreso de Porzingis de una lesión no es algo nuevo. Está acostumbrado al proceso. Las dolencias y las cirugías sabotearon sus etapas en Nueva York y Dallas. La diferencia en Boston es que ahora es una pieza complementaria, quizás el cuarto o incluso quinto mejor jugador, y su presencia simplemente mejora el equipo en lugar de ser el motor principal.

Para un jugador que irrumpió en la escena con el apodo de «Unicornio» y la atención total de Nueva York, aceptar ese rol requirió humildad y experiencia.

Recordando a Nueva York

Porzingis ahora ve los videos en su teléfono de los fanáticos de los Knicks celebrando victorias con entusiasmo en la 33rd St. En otro mundo no difícil de imaginar, ellos habrían estado animando a Porzingis. En cambio, el héroe es Jalen Brunson, ex compañero de equipo de Porzingis en los Mavericks, y el antiguo Unicornio observa con diversión.

«Los neoyorquinos son locos en los videos fuera del estadio cuando los Knicks ganan un juego», dijo Porzingis. «Es una de mis cosas favoritas para ver, ¿sabes a lo que me refiero?»

«Jugar allí es una locura. Puedo compararlo con aquí [en Boston]. Estas son dos bases de fanáticos muy fuertes. Y sé cómo JB lo está disfrutando, seguro. Ser el principal y llevar a ese equipo tan lejos, tiene que ser una sensación especial para él».

Porzingis vio esos videos esta temporada a los 28 años, con una barba completa. Cuando jugaba para los Knicks, era un adolescente con cara de bebé, sin definición muscular y con un chip permanentemente adherido a su hombro. Estaba luchando contra esos abucheos en la noche del draft, luchando contra los demonios de los busts europeos en el draft, luchando contra una organización altamente disfuncional, y navegando rumores de traspaso y el conflicto de Phil Jackson con Carmelo Anthony.

La salida de los Knicks

Para la cuarta temporada de Porzingis en el Madison Square Garden, con una aparición en el All-Star y una cirugía de ligamento cruzado anterior en el retrovisor, desesperadamente quería salir. Los Knicks, con el presidente Steve Mills y el gerente general Scott Perry liderando negociaciones clandestinas, también estaban preparando deshacerse de Porzingis antes de su demanda formal de traspaso en 2019.

Porzingis tenía toda la razón al exigir una reubicación. Algunos de sus mejores años estaban siendo arrastrados por el desorden de los Knicks. Tuvo cuatro entrenadores en cuatro años. El equipo sostenía sueños irrealizables y delirios mientras perdía 65 juegos. Esa fue la temporada en la que David Fizdale comparó a Lance Thomas con Draymond Green y el ataque al aro de Emmanuel Mudiay con el de Dwyane Wade.

Pero hubo aspectos del descontento que Porzingis manejó incorrectamente. Él lo admitirá hoy. Y los Knicks aprovecharon todos esos errores para crear un villano en el Garden.

«Definitivamente me ayudó», dijo Porzingis el miércoles. «Descubres que es más fácil cuando todo es positivo. Es más difícil cuando las cosas no van bien. Pero ahí es cuando aprendes aún más, ¿sabes? No cambiaría los buenos ni los malos momentos por nada. Simplemente me hicieron quien soy ahora y me prepararon para este momento».

Porzingis hablaba de sus etapas en Nueva York y Dallas, esta última siendo ahora una de las narrativas más prevalentes de las Finales de la NBA. Según el exjugador de los Mavericks, Chandler Parsons, Porzingis y Doncic «tenían un verdadero conflicto».

Preparado para las Finales

Ahora, a las puertas de las Finales, Porzingis está listo para demostrar su valía en el escenario más grande de todos. A pesar de las lesiones y los desafíos del pasado, está enfocado en contribuir a la búsqueda de un campeonato para los Celtics, aceptando su rol y preparado para cualquier desafío que se presente.

«Será difícil saltar a las Finales así», dijo. «Hice todo lo posible para prepararme y veremos en el Juego 1».

Le puede interesar: Jayson Tatum admite que siente la presión de las Finales de la NBA