Kristin Cabot, de la Kiss Cam de Coldplay, pide el divorcio luego del escándalo con el CEO de Astronomer

Kristin Cabot , la mujer que fue descubierta teniendo un supuesto romance con el director ejecutivo de Astronomer, Andy Byron, en el concierto de Coldplay en julio, habría solicitado el divorcio.

Una publicación del diario Daily Mail revela que la ex jefa de Recursos Humanos de Astronomer presentó una solicitud para separarse de su marido Andrew Cabot en un tribunal de Portsmouth, New Hampshire, el 13 de agosto.

El medio afirma haber hablado con 
Julia , la segunda esposa de Andrew, quien afirma haberle enviado un mensaje a su ex poco después de que 
el beso de Kristin se hiciera viral. Su respuesta fue: «Su vida no tiene nada que ver conmigo», y confirmó que se separan.

Se recuerda que pocos días después escándalo, la compañía Astronomer anunció la suspensión temporal de Byron.

«El cofundador y director de productos, Pete DeJoy, se desempeña actualmente como director ejecutivo interino debido a que Andy Byron ha sido apartado temporalmente de su cargo», apuntó Astronomer en su perfil de X.

La empresa anunció también en su cuenta de X que había abierto «una investigación formal» sobre este video, en el que Byron y la mujer a la que abraza se esconden de la cámara al darse cuenta de que están siendo grabados.

