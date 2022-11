La actriz Kristina Lilley, quien dio vida a Gabriela de Elizondo en la telenovela de Telemundo Pasión de gavilanes, anunció este martes que ha sido diagnósticada con cáncer nuevamente.

Así lo dio a conocer a través de un video compartido en su cuenta de Instagram, con el siguiente mensaje:

«Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno, rápidamente tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga», explicó.

Kristina Lilley

«Estoy muy bien, estoy muy tranquila, no voy a leer comentarios, no voy a contestar opiniones, nada, simplemente quería contarles», añadió.

Explicó que «de esto yo aprendo que nosotros no somos ni fuertes ni guerreras, somos mujeres que aceptamos nuestra vulnerabilidad, aceptamos nuestras emociones y eso es lo que me hace fuerte», señaló.

«También aprendo que es importante hacerse el autoexamen, cuidarse y estar pendiente de uno mismo», señaló.

Kristina Lilley

Se recuerda que la primera vez que supo que tenía cáncer fue en el 2010 cuando fue diagnosticada con un cáncer de cuello uterino.

«Afortunadamente fue temprano, fue en una etapa in situ, quiere decir que no está haciendo metástasis en ninguna parte. Fue muy difícil porque me dio mucho miedo y después decidí que yo iba a salir adelante y que me iba a recuperar. Y tomé fuerzas de mi hija, mi mamá, mi otra hija, mis mascotas, mis amigos más cercanos y salí adelante», contó años atrás al programa de televisión colombiano Bravíssimo.