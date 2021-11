Kunno obtiene récord por el video con más “no me gusta” en YouTube México

El controversial influencer Kunno nuevamente se encuentra dando de qué hablar en todas las redes sociales después de que rompiera un récord, pero no para bien. Su primer sencillo como cantante, Tal vez No, oficialmente es el video con más “no me gusta” en la historia de YouTube México; el video cuenta con más de 2.5 millones de dislikes. El audiovisual fue estrenado hace solo 10 meses, lo que también podría ser otro récord: el video que más rápido llegó a esa cantidad de reacciones negativas en menos tiempo.

Luego de que el influencer Kunno se hiciera famoso por su peculiar estilo de caminata, el mexicano sorprendió a sus seguidores el 30 de octubre al lanzar el tema musical Hoy te toca, en colaboración con El Cherry Scom y Rodrigo Rodríguez, el cual está siguiendo el mismo camino de su anterior sencillo. La nueva canción con la participación del influencer fue fuertemente criticada y ya sumó más de 140 mil no me gusta, al menos eso se logró ver hasta antes de que YouTube escondiera el número de “no me gusta” en todos sus videos.

Desde el día uno en el que salió el tema con el que el influencer debutó como intérprete ha generado controversia debido a que muchos de sus detractores consideraron que no canta, mientras que los “Brillos”, como se le conoce a su fandom, lo apoyan en cada paso que da y lo han ayudado a alcanzar millones de escuchas en plataformas de streaming.

El Cherry Scom invitado especial en los Premios Urbanos de New York

Sin embargo, a pesar de que sus seguidores soportan su carrera y todos los escándalos en los que ha estado involucrado desde que inició, el video de Tal Vez No se colocó como el más odiado de YouTube México, a pesar de la aparatosa cifra en contra el video tiene 271 mil me gusta, lo cual es una cantidad muy poco favorable. Aún así tiene más de 23 millones de visualizaciones, lo cual podría ser la única cifra a favor en su trayectoria como cantante.

La canción también provocó polémica cuando algunos usuarios comenzaron a notar cierto parecido con JE SAIS PAS DANSER, de la artista e influencer Natoo, tema que sostiene algunas similitudes en diferentes secciones, por lo que acusaron a Kunno de supuesto plagio.

Pese a las opiniones negativas, Hoy te toca superó el millón con 300 mil reproducciones. Entretanto, en plataformas de streaming de músicacomo Spotify ha sido escuchada más de 80 mil veces.Los usuarios que expresaron su opinión remataron que lo cantando por El Cherry Scom y Rodrigo Rodríguez les agradó, pero la participación de la celebridad de TikTok les quitó el gusto.

Como era de esperarse, la caja de comentarios también se llenó de opiniones contrarias: “¡Qué gran canción! Espero sea la última”, “No sé que tiene en la cabeza esta persona que sigue haciendo canciones así de feas que nadie le pidió y nadie quiere”, “No creo que no tenga fans, esos tal brillos son los a favor y no representan ni un 10 por ciento”, “De verdad que solo vine a darle dislike y ya. No pienso darle vistas a alguien como él”, escribieron usuarios de YouTube en su caja de comentarios.

Las polémicas declaraciones de Kunno han desatado la suma de detractores o haters. A finales de octubre, el influencer estuvo en el ojo del huracán al exigir que se le llamara artista y no creador de contenido digital.

De igual modo enardeció los comentarios al declarar en una entrevista del programa Mimí contigo que ambicionaba poder estar en el show de medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos mediáticos más importantes del mundo del deporte y espectáculo.