Kyle Schwarber: el nuevo favorito para MVP en la Liga Nacional 

El toletero Kyle Schwarber se unió a un grupo de jugadores de élite el jueves.

La estrella de los Phillies de Filadelfia conectó cuatro jonrones en la paliza de su equipo por 19-4 sobre los Bravos de Atlanta, marcando el 21er juego de cuatro jonrones en la historia de la MLB. Schwarber también impulsó nueve carreras, estableciendo un nuevo récord para los Phillies.

Puede leer: MLB 2025: Cinco jugadores claves en la recta final

Schwarber, quien ganó el MVP del Juego de Estrellas a principios de esta temporada, acumula 49 jonrones y 119 carreras impulsadas, la mejor marca de la MLB, esta temporada. Lidera la Liga Nacional en jonrones y se encuentra a solo un cuadrangular de Cal Raleigh como el bateador con más carreras en el béisbol.

Gracias al sólido desempeño de Schwarber, los Filis dominan la División Este de la Liga Nacional con un récord de 77-57.

Quizás el único rival de Schwarber por el MVP sea la estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, quien acumula 45 jonrones, 85 carreras impulsadas y un promedio de bateo de .278. En el montículo, Ohtani tiene marca de 1-1 con una efectividad de 4.18 y un WHIP de 1.21 en 11 aperturas.

Ambos jugadores han demostrado ser candidatos sólidos para ser el Jugador Más Valioso de esta temporada, pero Schwarber podría haberse dado una ventaja el jueves.

