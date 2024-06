Kyrie Irving vacila al público de los Celtics: «Pensé que iba a ser un poco más fuerte aquí»

Después de perder el primer partido de las Finales NBA en Boston por 107-89 y meter apenas 12 puntos, el base de los Dallas Mavericks se ha permitido dejar un mensaje para los espectadores

Blogdebasket. Cuando Kyrie Irving fue anunciado durante las presentaciones de los jugadores, se encontró con la desaprobación enérgica de los aficionados de los Celtics. Cada vez que tocaba el balón durante el juego, incluso cuando el partido ya estaba decidido en el último cuarto, los fanáticos de los Celtics lo abucheaban sin cesar.

La reacción de Irving ante todo esto?: «Pensé que iba a ser un poco más fuerte aquí, pero espero lo mismo para el segundo partido», dijo Irving. «La multitud tratando de sacarme de mi elemento, a mis compañeros de equipo fuera de su elemento».

Quizás no fue solo la multitud — fue más sobre la impresionante defensa de los Celtics que los cánticos de «Kyrie apesta» — pero Irving no estuvo en su mejor forma el jueves por la noche. Irving estuvo en 6 de 19 en su camino a una docena de puntos, no estaba superando a su defensor y forzando dobles marcas o rotaciones, y se conformaba con tiros de media distancia (donde intentó 11 de sus 19 intentos).

«Siento que tuve muchas buenas oportunidades. Golpearon el aro trasero o se desviaron un poco a la izquierda o derecha», dijo Irving. «Solo tengo que mantener la confianza y la calma a lo largo de esto. Este es el mejor momento del año para jugar. Solo quedan dos equipos. Pongámoslo en perspectiva».

Esa última parte sonó como el Irving, el veterano, el jugador maduro que hemos escuchado toda la temporada y en los playoffs. Se siente genuinamente cómodo con su situación profesional y personal, y es bueno verlo.

La intrahistoria de Kyrie con Boston

La multitud de Boston intentará nuevamente desestabilizarlo el domingo. Irving es el jugador que una vez prometió: «Si ustedes quieren que vuelva, planeo volver a firmar aquí», y luego se fue para unirse a Kevin Durant en Brooklyn. Este es el jugador que pisoteó el logo de Lucky the Leprechaun en el centro de la cancha y mostró el dedo medio a los fanáticos de los Celtics durante una serie de playoffs. Hay mucho veneno para él por parte de los aficionados de los Celtics.

Irving tiene que mejorar en el segundo partido el domingo. Sin lugar a dudas. Lo mismo con Luka Doncic (quien tuvo 30 puntos y 10 rebotes pero tampoco forzó dobles marcas y rotaciones).

Dallas tiene un historial en esta postemporada de malos comienzos en los primeros partidos seguidos de fuertes actuaciones en los segundos partidos, necesitan hacerlo nuevamente o se irán a casa en un hoyo profundo del que será difícil salir.

Irving tiene que liderar ese esfuerzo, pero es de esperar que la multitud sea más ruidosa, intentando nuevamente sacarlo de su elemento.

