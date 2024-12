La actriz Amber Heard será madre otra vez

Amber Heard será madre por segunda vez, informó a la revista People un portavoz de la actriz estadounidense.

«Todavía es bastante pronto en el embarazo, por lo que no queremos entrar en muchos detalles en esta etapa. Baste decir que Amber está encantada tanto por ella como por Oonagh Paige», apuntó.

Heard, de 38 años, se convirtió en madre de Oonagh Paige Heard en 2021 y lo hizo público en Instagram tres meses después del nacimiento de la niña en una publicación en la que explicaba que para ella era importante experimentar la maternidad «en sus propios términos».

«Espero que lleguemos a un punto en el que esté normalizado no querer un anillo para tener una cuna», dijo en ese momento la estrella de ‘Aquaman’, quien suele llamarse a sí misma como «madre y padre» de la niña.

Antes de convertirse en madre, Heard estuvo casada con Johnny Depp, a quien conoció en el set de ‘The Rum Diary’ y con quien tiempo después protagonizaría un mediático conflicto legal en un caso de difamación en 2022.

Tras la disputa, la actriz se mudó a Madrid, España, con la intención de llevar una vida más familiar.

Las últimas dos producciones cinematográficas en las que ha participado son el thriller ‘In the Fire’ y ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, ambas estrenadas en 2023.