La ADP calificó injusto el Concurso de Oposición

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) calificó injusto e inconsistente el Concurso de Oposición organizado por el Ministerio de Educación, ya que asegura esa institución violó los puntos acordados con el gremio, jugando al fracaso de la prueba ‘para seguir los contratos politiqueros’.

La presidente de los maestros, Xiomara Guante, señaló que en el concurso anterior el 59% aprobó y solo el 41% no pasó, mientras que este año el 24% de los postulantes aprobó y 75% se quemó.

Ajenas a formación docente. Indicó que esa diferencia ‘abismal’ es por aplicar pruebas ajenas a la formación docente y que responde a otro entorno cultural y social y porque Educación, de forma inconsulta cambió el puntaje acordado, incrementando 9.4 a lo pautado.

Señaló que con la evaluación de los primeros postulantes a directores descubrieron que aplicaban pruebas importadas, estandarizadas y que nada tienen en común con la docencia y mucho menos con pedagogía, lo que es violatorio, incluso a la orden departamental que lo convoca.

“Las pruebas de habilidades cognitivas debían ser aprobadas con un mínimo de 12 puntos de 50 y la prueba de competencias, con 64 de 100. Educación, sin consulta previa, convirtió los 100 puntos en un valor de 5 puntos y aplicó un 3.67 como mínimo para pasar, lo que equivale a 73.4 puntos, es decir que los 64 puntos iniciales los llevó a 73.4, incrementándolos en 9.4% puntos”, expresó la profesora Guante.

La maestras aseguró que esa es la razón por la que cerca de un 38% pasó la prueba de habilidades cognitivas y apenas un 21%, la de competencias. Manifestó que ese accionar no solo representa una injusticia para los postulantes, sino una violación a lo acordado.

Pero además de eso, dijo que la primera etapa no tiene calificación asignada para el que postula, sino que son pruebas que miden si está apto para ir a la evaluación de conocimientos y la entrevista, pero cuenta con unos puntajes internos que determinan quien pasa y quien no.

Dijo que la ADP reclama reasignar los puntajes tal y como fueron acordados y realizar una auditoría a la mayor brevedad, para lo que el gremio dispone de técnicos especializados.