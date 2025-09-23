La ADP insiste en sus reclamos al Gobierno

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) reiteró sus reclamos al gobierno dominicano tras denunciar que alrededor de 400 mil estudiantes no han podido iniciar las clases, lo que representa el 10% de los inscritos en escuelas públicas, debido a la falta de condiciones mínimas en los planteles.

“El 10% de los estudiantes inscritos en escuelas públicas no pudieron iniciar clases el 25 de agosto por falta de condiciones mínimas, mientras que el 58% de los más de 1,200 centros educativos requieren reparaciones que aún no se han realizado”, señaló la entidad mediante una publicación en sus redes sociales.

La ADP advirtió que el 58% de los planteles en condiciones críticas no han sido reparados y cuestionó la falta de respuesta oficial.

En ese sentido, la organización aseguró que el déficit de aulas y la falta de infraestructura niegan el derecho constitucional a la educación para miles de estudiantes, cuyas familias deben enfrentar la desorganización y la incertidumbre ante la ausencia de cupos y condiciones adecuadas.

Reclamos del ADP

La ADP hizo un llamado para implementar varias medidas inmediatas para enfrentar la crisis actual:

1. Enfrentar la corrupción en el sistema educativo y que se aplique todo el peso de la ley para los responsables, fortaleciendo la rendición de cuentas y la no impunidad.

2. Desarrollar procesos consolidados de monitoreo y evaluación del gasto educativo, con indicadores de impacto y mecanismos de retroalimentación que permitan realinear el presupuesto educativo con los resultados.

3. Reorientar la inversión educativa hacia criterios de eficacia y equidad, focalizando recursos en áreas y poblaciones de mayor necesidad.

4. Impulsar un programa amplio de construcción y mejora de infraestructuras escolares, con supervisión y participación de la comunidad educativa, y establecer un sistema de mantenimiento permanente de los centros.

5. Recuperar y hacer operativos los 13 puntos para la mejora de la calidad educativa propuestos por la ADP, incorporados en el acuerdo ADP-MINERD.

6. Concluir de inmediato el personal docente y de apoyo necesario, incluyendo orientadores y psicólogos, desde el banco de docentes elegibles y no por contratos administrativos.

7. Equipar las escuelas con laboratorios de ciencias y tecnología, y garantizar conectividad adecuada.

8. Preservar y fortalecer la Jornada Escolar Extendida, evitando su debilitamiento por falta de aulas, insumos, infraestructura, mobiliario, equipos, personal docente y personal de apoyo.

9. Garantizar la evaluación del desempeño docente, conforme a las normas del Sistema de Carrera Docente.

10. Excluir de programas de formación inicial docente a universidades cuyos egresados no demuestren competencias suficientes para aprobar los concursos de oposición, de ingreso a la carrera docente.

11. Revisar y, cuando corresponda, renegociar contratos con entidades privadas y ONG’s, priorizando resultados de aprendizaje y capacitación docente.

12. Fortalecer la gobernanza y la rendición de cuentas en la gestión del Ministerio de Educación, promoviendo transparencia y participación de la comunidad educativa.

13. Mantener un diálogo abierto, transparente y basado en evidencias con toda la comunidad educativa, alejándolo de la propaganda.

“Que los estudiantes estén en un ambiente que no es favorable para su educación viola sus derechos a la educación y se debe guardar la segunda de los estudiantes; por eso nos preocupa que las escuelas y centros educativos no cuenten con profesores y personal de apoyo”, agregó Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP.