La ADP puede y debe cambiar

Por Luis Felipe Rosa Hernández

Modificar o enderezar una línea de conducta, cambiar hábitos y valores aprendidos, requiere de una profunda reflexión y comprensión de lo que se debe cambiar y el porqué las razones y motivaciones para asumir un nuevo paradigma.

La dirección de la ADP debe asumir la necesidad de un cambio y emprender la autoevaluación desde una perspectiva histórica, estableciendo los cambios experimentados por esa organización magisterial desde su nacimiento hasta ahora. Como fue evolucionando y en virtud de qué+ factores, teniendo como marco los cambios experimentados por la sociedad la nación dominicana y el mundo en que vivimos, en todos los sentidos.

Sólo a partir de esa reflexión y asumiendo una orientación y una metodología adecuada, podrá la dirección del sindicato de los maestros de la educación pública, convocar a toda su estructura y a su membresía en general, a una discusión en torno al lugar y el rol que le corresponde ocupar para el logro de la educación y la sociedad que queremos.

Solo una reflexión como esa, de manera organizada y masiva, escuchando y tomando en cuenta a los dirigentes de todos los niveles, a los estudiantes y a los padres de ellos, a las comunidades y medios de comunicación, es decir, con el oído puesto en el corazón del pueblo, podrá conducir a grandes y magníficas conclusiones, para motorizar los cambios requeridos y reorientar a la Asociación Dominicana de Profesores, hacia un nuevo rumbo.

Mi consejo es que asuman con seriedad las críticas y observaciones formuladas desde diferentes ángulos, desde dentro y fuera del magisterio y el movimiento sindical. Es hora de hacer un alto y no hacerse los desentendidos, porque eso puede ser fatal para el futuro de una organización, que como la ADP, ha costado demasiado esfuerzos y sacrificios.

Es hora de retomar los principios y líneas del sindicalismo clasista. Hay que romper con el burocratismo y el elitismo, con el anarco sindicalismo y la visión economicista, así como las prácticas autonomistas en la toma de decisiones. Hay que volver a las mejores prácticas y estilo de trabajo. La ADP necesita asumir un nuevo paradigma, ocupando una posición vanguardista en la reforma educativa como organización no gubernamental (ONG).

Esa posición de vanguardia, como el sector sindical con mayor nivel cultural, por la condición de letrados de sus integrantes, que tiene además una organización que opera como una amplia red, las seccionales en todo el territorio nacional y que goza de gran influencia social, en el conglomerado estudiantil, de los padres y sobre los demás integrantes de las comunidades donde operan los planteles escolares. La ADP tiene una gran relevancia.

Por todo eso debe ser socialmente responsable.