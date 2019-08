La advertencia que hace Charlie Mariotti a Leonel Fernández y Danilo Medina sobre el futuro del PLD

El senador de la República, representante de la provincia de Monte Plata, Charlie Enmanuel Mariotti Tapia advirtió a los líderes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández y Danilo Medina que si la entidad política sale del poder en los venideros comicios, vana a pagar los dos.

Mariotti Tapia quien es el coordinador general de la precandidatura del doctor Reinaldo Pared Pérez vaticinó que si se produce una derrota del partido morado tanto Medina Sánchez como Fernández Reyna perderán el liderazgo que tienen en el PLD.

Adelantó que el sentimiento que vendrá de la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, en caso de resultar derrotado, no tendrá misericordia contra ambos líderes.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el congresista sentenció que sin pretender ser futurólogo, y sin tener una bola de cristal, está seguro que tanto Medina como Leonel perderían.

Insistió en que no hay que ser un matemático ni un genio para saber que quien juega con la seguridad relativa de los dirigentes históricos de los Comités de Bases que se han fajado su vida entera a construir el PLD, que es la esencia, corazón y alma del partido, va a tener de frente a esa militancia.

“Yo prefiero confiar en la madurez de los dos liderazgos mayores, yo creo que ellos deben estar más conscientes que yo de que si sale el PLD del poder van a pagar los dos, y será una manera de perder el liderazgo que tienen en el Partido de la Liberación Dominicana“, remachó el miembro del Comité Central de la organización oficialista.

Sobre la situación que se presentó con la escogencia de Radhamés Camacho para seguir presidiendo la Cámara de Diputados, y el no cumplimiento del Pacto del Comité Político que establece le correspondía a Demóstenes Martínez, Mariotti no cree que esa decisión contribuya agrietar más la situación interna que vive el PLD.

El dirigente político fue enfático en en reiterar que una salida del PLD del poder por las disputas entre Danilo y Leonel, la base de la organización le va pedir cuentas y va a pedir las cabezas, en términos políticos, de ambos.

“Y vendrá un proceso inevitable que no quisiera ver, por eso estoy viendo una mirada cataclística, peor que los vaticinios de división del ingeniero Temistocles Montás, pero quizás más realista si se llegase ahí“, argumentó el congresista.

Dijo que por eso entiende que ellos dos, el Comité Político, y todos los dolientes del Partido de la Liberación Dominicana harán todo lo posible para que el partido no se divida, y consecuentemente con ello salga del poder.

“Y para que esas diferencias, que aprovechan mucha gente para construir el terremoto, la fractura total del PLD, no llegará, lo vivimos ahora en el Comité Central, se vaticinó una guerra voto a voto, persona por persona para impedir que Leonel alcanzara el 33 por ciento, cambio y fuera, no pasó nada, ahora el tema es la Cámara de Diputados, será un episodio más, agradable para algunos, desagradable para otros“, agregó.

Aclaró que ese episodio pasará porque Leonel Fernández quiere ser presidente de la República y el que salga de los siete, escogido por el promedio de tres encuestas, también quiere ser presidente.

Vaticinó que quien resulte electo en las primarias del seis de octubre, cualquiera de los dos, “ahora digo como Benedetti, puede contar conmigo, contar conmigo abiertamente“.

Sostuvo que ahora el PLD está en un proceso interno y lo importante es lo que pase antes, durante y después, y dijo creer que ese será el punto de inflexión real del partido de gobierno, y lo demás será parte del anecdotario político.