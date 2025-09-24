La aerolínea Air Caraïbes anuncia sus dos primeros vuelos a Samaná

París, Francia. La aerolínea de capital francés Air Caraïbes anunció sus dos primeros vuelos directos semanales a Samaná desde París y ahora suman un total de 12 vuelos con las frecuencias que tienen a Santo Domingo y Punta Cana desde el aeropuerto Orly de la capital de Francia.

Así lo anunciaron Marc Rochet, presidente de Air Caraïbes y el ministro de Turismo, David Collado, en el marco de la feria turística IFTM Top Resa que se celebra en París, desde ayer martes.

Collado expuso que estos vuelos serán al Aeropuerto Internacional El Catey – AZS, Samaná, fortaleciendo así la llegada de turistas franceses a esta península.

Reveló que en diciembre o enero 2026 espera que se sume otro vuelo desde Punta Cana para completar ocho en esa ruta. Rochet explicó que para la temporada de invierno 2025-2026 Air Caraïbes operará hasta 12 vuelos semanales hacia República Dominicana, París-Orly – Samaná (AZS) dos vuelos por semana desde el 15 de diciembre (lunes y sábado); París-Orly – Punta Cana (PUJ) con siete vuelos por semana (diarios desde el 12 de diciembre) y París-Orly – Santo Domingo (SDQ) tres vuelos por semana.

Resaltó Air Caraïbes es la única aerolínea que ofrece a sus clientes la posibilidad de combinar varias escalas en República Dominicana mediante vuelos multidestino. Es decir, un viaje puede comenzar en Samaná con una inmersión en la naturaleza, continuar en Santo Domingo para descubrir su patrimonio cultural, y regresar después en vuelo directo hacia París-Orly.

El ministro de Turismo, David Collado, resaltó la importancia estratégica de conectar a Francia con Samaná, al recordar que Las Terrenas se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos para el mercado francés, junto con Punta Cana.

“Estamos hablando de vuelos de casi 400 pasajeros, lo que representa la posibilidad de que Air Caraïbes movilice cerca de 100 mil viajeros hacia la República Dominicana en el año 2026”, indicó Collado.

El funcionario agregó que, con la alianza firmada recientemente con Air France, el país está en condiciones de superar la meta de 226 mil turistas franceses proyectada para 2026. Asimismo, informó que las operaciones de Air Caraïbes para la temporada de invierno ya registran más de un 80 % de ocupación.

“Desde diciembre hasta abril, los números de reservas y las proyecciones son muy positivos, lo que refleja la confianza del mercado en nuestro destino”, subrayó.

Apoyo de Asonahores

El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Juan “Papo” Bancalari, destacó que la apertura de vuelos directos desde París a Samaná, con dos frecuencias semanales, representa un impulso decisivo para el turismo en el nordeste del país, en especial para Las Terrenas, destino muy valorado por los franceses tanto para vacacionar como para invertir.

Según explicó, la llegada de estas operaciones tendrá un efecto multiplicador en la región, ya que Samaná funcionará como puerta de entrada para conectar con todo el litoral norte.

“Se trata de aeronaves de cabina ancha con capacidad para más de 600 pasajeros, lo que equivale a unos 3,000 visitantes mensuales”, precisó Bancalari, al recordar que actualmente son aerolíneas canadienses las que concentran la mayoría de las operaciones en la zona.

El dirigente empresarial subrayó que el mercado francés aporta un dinamismo particular a la economía local, no solo a través de la ocupación hotelera, sino también mediante inversiones en restaurantes, agencias de viajes, villas y pequeños hoteles.

“Los franceses se integran a la vida comunitaria, y los que llegan con esta nueva conexión pertenecen a una generación que ayuda a mantener vivo el turismo y fortalece la cohesión social en la región”, expresó. Precios de los billetes Los billetes de Air Caraïbes ya están disponibles en todos los canales de distribución de Air Caraïbes y en agencias de viaje asociadas, con una oferta de lanzamiento desde:

• Clase Soleil (Económica): desde 549 € (ida y vuelta, con impuestos)

• Clase Caraïbes (Premium Economy): desde 999 € (ida y vuelta, con impuestos)

• Clase Madras (Business): desde 1999 € (ida y vuelta, con impuestos)