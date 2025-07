La agresiva ADP destruye la educación

El violento deterioro del sistema educativo nacional gracias a la benevolencia de las autoridades, que nunca le han puesto freno a los desmanes del gremio educativo que ha tenido aprisionadas a las autoridades y al magisterio desde hace más de 25 años, llevando el sistema educativo oficial a un punto de no retorno y expuesto que ya estemos formando una nación de borregos como aquella obra de Stuart Mills, famosa en los años 60 del siglo pasado.

El sistema educativo oficial está en coma desde que los desmanes del politizado gremio de profesores hace lo que le dé las ganas con las autoridades educativas imponiendo sus pareceres y sus demandas siempre exageradas, pero no para mejorar la educación pública que se ve atrapada frente al sistema privado que gracias a Dios permite que la juventud no se embrutezca en su totalidad.

Puede leer: A la espera de una agresiva temporada ciclónica

El 4% que recibe la educación de los ingresos nacionales no ha servido para mejorar la calidad de la educación pública. Lo único ha sido fortalecer el bienestar de los principales dirigentes adepeistas que disfrutan sabrosos dividendos que apoyados en una educación deficiente les permite gozar de una calidad de vida envidiable. Pero por sus orígenes no saben disfrutar como los ricos de la alcurnia dominicana de los placeres de la buena vida pernoctando en los mejores resorts y acudiendo a los mejores restaurantes y ocultan sus riquezas gracias a la generosidad del Estado y continúan viviendo como si fueran pobres en su papel de humildes gremialistas.

No ha habido una voluntad política de las autoridades de los pasados 30 años enfrentar los chantajes de los dirigentes de la ADP que han sabido imponerse por encima del interés nacional, precipitando a la educación en un marasmo social de difícil erradicación, al menos que no sea con medidas drásticas de prohibir las acciones de la ADP ya que se trata de una necesidad nacional salvar a las generaciones dominicanas de su embrutecimiento y de por si afectadas por un síndrome de la mala calidad educativa impuesta por gentes cuyo objetivo no es favorecer a la educación de las generaciones jóvenes sino sumirlas en un pozo de la mediocridad, el desorden y la ignorancia.

Alguna vez en el futuro el pueblo dominicano la cobrará a la ADP el daño producido por sus increíbles paralizaciones sin razón de la docencia. Y es que cuentan con un profesorado que por miedo se ha plegado a las demandas del gremio aceptando sumisamente las exigencias de paralización frecuente de la docencia lanzando a las calles a los miles de escolares del sector público por lo cual su preparación contrasta con la que reciben los estudiantes del sector privado que llenan a cabalidad sus programas y se les abren las puertas de la educación superior local o en el extranjero.

La ADP ha sido exitosa en todas sus campañas de paralizar la docencia ya sea nivel regional o nacional frenando la enseñanza por varios días mientras ellos luchan con la superioridad escolar para convencerla de que deben otorgarle más aumentos para poder continuar ofreciendo en las aulas una educación mediocre y con las taras de vacíos académicos de importancia en donde el apego a las aulas solo queda como una aspiración incumplida y sujeta a las aspiraciones de sus dirigentes empeñados en embrutecer a las generaciones de jóvenes fracasados en manos de esos gremialistas abanderados del cretinismo escolar dominicano.