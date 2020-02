La AIRD y Pucamayma impulsarán competitividad de industrias

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) firmaron un convenio de colaboración por el cual se comprometen a desarrollar diversos programas y acciones para impulsar la competitividad de las industrias dominicanas, especialmente de las medianas, pequeñas y micro empresas.

El convenio con la institución académica fue firmado por Celso Juan Marranzini, presidente de la AIRD, y el sacerdote Alfredo de la Cruz Baldera, rector de la Madre y Maestra.

Durante el acto, De la Cruz Baldera expresó que esta alianza va en beneficio del país, porque la industria es el factor principal del desarrollo y la educación es la base.

“Si las industrias no dan empleo, las universidades no tienen estudiantes, y si las universidades no forman, las industrias no tienen personal capacitado”, sostuvo.

Al referirse al alcance de esta alianza, Marranzini ponderó que la industria es siempre un elemento importante de progreso.

En tanto que el doctor David Álvarez, vicerrector académico de la Madre y Maestra, resaltó que “como universidad no solo estamos construyendo programas doctorales, de maestrías y de licenciaturas sólidos, sino que también hemos aportado a empujar los niveles técnicos superiores, lo cual para la industria es fundamental”.

Las instituciones acordaron ejecutar investigaciones, capacitación y asistencia técnica.