Nueva York. La violencia a tiros en Estados Unidos ha cobrado las vidas, hasta este lunes, de 9,442 personas y 17,248, muchas de ellas quedando en estado de gravedad, según las estadísticas de la organización «Archivo de Violencia Armada» (GVA), con sede en Washington DC.

En recientes días, esa violencia ha alcanzado esta ciudad con 9 personas muertas y 18 heridas a balazos, algunas quedando en estado de gravedad, según los informe de la policia.

Entre los hechos de sangre, se citan: Un hombre, de 30 años, fue ultimado a tiros la noche del domingo por un policía fuera de servicio en la calle 173 con la avenida Amsterdam, en el Alto Manhattan. El hecho ocurrió cuando la victima le mostró una pistola al oficial.

Tres personas fallecidas, de 27, 35 y 19 años, y nueve heridos durante un tiro en el club «Taste of the City», ubicado en la avenida Franklin, en el sector de Crown Heights en Brooklyn. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo. No hay detenidos.

Lee más: Más de 100 muertos en el escándalo del fentanilo contaminado en los hospitales



Dos empleados, de 48 y 52 años, de una tienda, ubicada en 84-48 de la calle Manton, en Briarwood, Queens, fueron heridos a balazos. El pistolero huyó.

Un hombre armado enmascarado mató de un disparo en la cabeza a un hombre, de 33 años, frente a Exotic World Smoke Shop, ubicado en 1629 de la avenida Westchester en El Bronx. El gatillero huyó.

Un oficial de policía de la MTA se disparó accidentalmente con su propia y se hirió en una pierna, mientras limpiaba su arma de fuego en Grand Central Terminal, en Manhattan. El incidente ocurrió este domingo, informó la policía.

Una mujer recibió este sábado un disparo en la nalga en el «Garden Bar and Grill», ubicado en el 3392 de la avenida E. Tremont, en El Bronx. Fue internada. El gatillero huyó.

Un hombre fue asesinado a balazos en el complejo de viviendas públicas Throggs Neck Houses, ubicado en 2765 de la avenida Sampson, en El Bronx, el pasado fin de semana.

Dos hombres fueron heridos a tiros el pasado fin de semana frente al 657 de la avenida Bryant, en Hunts Point, en El Bronx. Tres pistoleros huyeron en una camioneta negra.

La policia mató un hombre a tiros luego que este le apuntara con su arma y no la soltara ante múltiples pedidos. Hecho ocurrido frente al 533 de la avenida Ocean, en Brooklyn. La víctima sostenía una riña con otro hombre cuando los uniformados se presentaron al lugar. El otro hombre fue herido y trasladado al hospital.

Este sábado hubo un tiroteo en la calle 174 E. entre las avenidas Rosedale y Commonwealth, en El Bronx. La policía tiene en su poder un video cuando un hombre dispara a otro. No se reportaron heridos.

Un hombre, de 45 años, fue herido de balas frente al 1260 de la avenida Suttler, en Cypress Hills Houses, en Brooklyn. El pistolero huyó.

Una fiesta callejera en la calle 57 con la Cuarta avenida en Sunset Park, en Brooklyn, terminó con el asesinato de un hombre hispano, de 45 años. El gatillero se encuentra profugo.

Un hombre, de 27 años, murió luego que fuera tiroteado en Broadway con Kossuth Place, en Brooklyn.

Un hombre, de 33 años, fue herido de balas en la avenida Washington con la calle 169, en El Bronx, cerca de varios parques infantiles. El pasado fin de semana.

Un menor recibio disparos en la calle 11 en West Babylon, en Suffolk, Long Island, quedando en estado grave. El pasado fin de semana.

También leer: En últimas semanas múltiples personas muertas y heridas por accidente tráfico NYC

