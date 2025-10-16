La añeja UASD de la izquierda casi no existe

La añeja UASD de la izquierda casi no existe

Marien Aristy Capitán

El fue a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) pensando que era la de ayer, esa vieja academia de izquierdas donde los profesores hablaban sobre la doctrina marxista como la solución de los problemas, mientras los estudiantes embebían sus cerebros en esos conocimientos y concebían el mundo desde esas ideas.

Fernando Abreu, presidente del partido de La Nueva Derecha de Patria Libre (dice en X), intentó erigirse como el Charlie Kirk criollo yendo a la sede de la academia para exponer sus planteamientos en un debate. Aunque solicitó el permiso, dicen sus acólitos en redes, no le respondieron y él hizo lo que mandan las reglas: ir de todas formas porque es la universidad estatal y, como la pagamos todos, ese es su derecho.

Puede leer: Atabey, madre de las aguas antes que Dios

La cuarta visita generó tremendo lío, él acusó a la seguridad de atentar en su contra y afirmó que eso prueba que la izquierda es violenta: “estos comunistas van presos todos, incluyendo las autoridades”, espetó al tiempo de quejarse de que la Policía no pudo entrar a la universidad.

Fernando ignora que la izquierda casi ha muerto en la UASD y la mayoría de los comunistas está bajo tierra. Tampoco sabe lo que es el fuero y no le importa. Acusa por un incidente que tuvo lugar la última vez que fue. Falta saber si fue un show para sonar. Sonó, sí, pero además se guayó.

Marien Aristy Capitán

Marien Aristy Capitán

Jefa de Redacción del periódico Hoy desde septiembre del año 2007. Periodista con 31 años de ejercicio.

Publicaciones Relacionadas

La añeja UASD de la izquierda casi no existe
La añeja UASD de la izquierda casi no existe
16 octubre, 2025
UASD destaca labor de egresados que lideran instituciones de educación superior
UASD destaca labor de egresados que lideran instituciones de educación superior
15 octubre, 2025
La UASD: respetar para que te respeten
La UASD: respetar para que te respeten
15 octubre, 2025
UASD San Cristóbal anuncia II Jornada Científica
UASD San Cristóbal anuncia II Jornada Científica
14 octubre, 2025
Frank Moya Pons: una vida para la historia
Frank Moya Pons: una vida para la historia
11 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El peligro de andar sin cartera 

El peligro de andar sin cartera 

Edición impresa, martes 14 de octubre de 2025

Edición impresa, martes 14 de octubre de 2025

Una intervención urbana en clave regional

Una intervención urbana en clave regional

¡Playball! Juan Marichal recibe dedicatoria junto a su familia y amigos

¡Playball! Juan Marichal recibe dedicatoria junto a su familia y amigos

La ceguera de los políticos

La ceguera de los políticos

Edición Impresa, miércoles 15 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 15 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo