La arriesgada manera en que un hombre intentó sacar cocaína de la República Dominicana

Un extranjero que viajaría a Francia, París, con el estómago lleno de cocaína, fue atrapado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), durante labores de inspección conjunta, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG).

Según lo informado, coordinados por el Ministerio Público, los agentes y militares abordaron al francés en el área de migración y, tras ser sometido al protocolo de rigor, se detectaron cuerpos extraños en sus vías digestivas, procediendo de inmediato a trasladarlo al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde expulsó 141 bolsitas de cocaína, envueltas en látex de color negro y azul.

“El extranjero, tras permanecer durante varios días en el centro, bajo el control de médicos especialistas, evacuó las bolsitas, con un peso total de un kilo y 60 gramos de cocaína, según el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)”, se lee en un comunicado de prensa.

El joven de 19 años está siendo puesto a disposición del Ministerio Público de la provincia de Santo Domingo, para conocerle medidas de coerción en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

«El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación con la frustrada operación de narcotráfico internacional y aseguran que se trata de redes criminales que utilizan personas “mulas” de distintas nacionalidades para llevar drogas a Estados Unidos y Europa», se comunicó.

Seguir leyendo: Arrestan a cuatro y ocupan 643 paquetes de cocaína