La arriesgada manera en que un hombre intentó sacar cocaína de la República Dominicana

La arriesgada manera en que un hombre intentó sacar cocaína de la República Dominicana

Un extranjero que viajaría a Francia, París, con el estómago lleno de cocaína, fue atrapado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), durante labores de inspección conjunta, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG).

Según lo informado, coordinados por el Ministerio Público, los agentes y militares abordaron al francés en el área de migración y, tras ser sometido al protocolo de rigor, se detectaron cuerpos extraños en sus vías digestivas, procediendo de inmediato a trasladarlo al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde expulsó 141 bolsitas de cocaína, envueltas en látex de color negro y azul.

“El extranjero, tras permanecer durante varios días en el centro, bajo el control de médicos especialistas, evacuó las bolsitas, con un peso total de un kilo y 60 gramos de cocaína, según el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)”, se lee en un comunicado de prensa.

El joven de 19 años está siendo puesto a disposición del Ministerio Público de la provincia de Santo Domingo, para conocerle medidas de coerción en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

«El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación con la frustrada operación de narcotráfico internacional y aseguran que se trata de redes criminales que utilizan personas “mulas” de distintas nacionalidades para llevar drogas a Estados Unidos y Europa», se comunicó.

Seguir leyendo: Arrestan a cuatro y ocupan 643 paquetes de cocaína

Ninoska Cuevas

Ninoska Cuevas

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

Publicaciones Relacionadas

La arriesgada manera en que un hombre intentó sacar cocaína de la República Dominicana
La arriesgada manera en que un hombre intentó sacar cocaína de la República Dominicana
21 octubre, 2025
Tormenta tropical Melissa está a punto de formarse: ¿representa riesgo para República Dominicana?
Tormenta tropical Melissa está a punto de formarse: ¿representa riesgo para República Dominicana?
21 octubre, 2025
Arrestan a cuatro y ocupan 643 paquetes de cocaína
Arrestan a cuatro y ocupan 643 paquetes de cocaína
21 octubre, 2025
¿Cómo solicitar tu marbete este 2025?
¿Cómo solicitar tu marbete este 2025?
20 octubre, 2025
Luis Abinader felicita al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz
Luis Abinader felicita al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz
20 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Lo que piensan del desarrollo chino altos

Lo que piensan del desarrollo chino altos

La partida de Don Fernando Infante

La partida de Don Fernando Infante

INFOTEP: 45 años transformando vidas

INFOTEP: 45 años transformando vidas

Regularización y celofán

Regularización y celofán

¿Sabes qué es el sporty chic? Reinventa tu estilo con esta tendencia

¿Sabes qué es el sporty chic? Reinventa tu estilo con esta tendencia

Un padre regresa de la detención israelí y encuentra a Gaza y a su familia destrozada

Un padre regresa de la detención israelí y encuentra a Gaza y a su familia destrozada

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo