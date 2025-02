La autenticidad como una herramienta salvífica

Estamos hambrientos por personas que aumenten nuestro banco moral. Como seres humanos y como país estamos hambrientos por personas auténticas. La perfección no tiene que ver con la autenticidad, todo lo contrario, ser auténtico nos humaniza pero nos convierte en modelos a seguir. Claro está, la autenticidad tiene un precio que muchos no queremos pagar y cuando lo pagamos somos más alcanzables e imitables. Ser auténtico es la clave para generar una real transformación en el Estado dominicano, en el país.

¿Que significa ser auténtico? Significa que tu yo interno o tu yo privado concuerdan con tu yo público y visible. Tu yo subjetivo debe ser coherente con lo que eres objetivamente. La autenticidad no es hacer drama y proyectar que eres serio, es ser serio de forma orgánica y natural; por esa razón está ligado a lo existencial, a lo psicosocial y a lo estético. Y es eso precisamente lo que busca el pueblo y la gente: ¡Personas coherentes y auténticas! Y no sólo en la política; además, buscamos personas auténticas en las iglesias, en el comercio, en la educación, en la familia, en todos los tejidos de la sociedad. La perfección es una carga y un peso, la autenticidad genera placer, descanso y un sentir de libertad. La perfección genera transformación cuando la autenticidad se convierte en los andamios que sostienen nuestras acciones.

Los servidores públicos, los guías espirituales, los que queremos ser entes de transformación, debemos cuidarnos hasta de las percepciones que generamos en los demás. Debemos hacernos constantemente preguntas para no caer en la incongruencia. De hecho, debemos buscar consejeros con perspectivas diferentes y que sean de diferentes sectores. Yo mismo he caído, he fallado, y he generado sentimientos opuestos a lo que era mi real intención y propósito. Pero ser auténtico es estar dispuesto a pedir perdón, ser auténtico es decir tú real móvil, no tener agenda oculta. A las personas, al pueblo, a los seguidores, no les gusta sentirse como una ficha de ajedrez, o un número más para aumentar nuestros logros personales.

La autenticidad produce confianza y la confianza genera una sinergia que nos lleva a una acción más colectiva y más amplia que yo mismo, genera una acción salvífica en todos los espacios de la sociedad. Para generar una real transformación en el Estado dominicano debemos buscar personas auténticas, más que seguidores volver a la autenticidad. Los que somos parte del Estado, de un partido o de una iglesia debemos practicar la autenticidad. Debemos ser intencionales y estar dispuestos a que vean nuestro yo subjetivo reflejado en el yo objetivo.

Me gustaría terminar mi escrito citando a una educadora y escritora , me refiero a Brené Brown; ella nos recuerda que la autenticidad requiere un nivel de sensibilidad y vulnerabilidad, transparencia y ser abierto. Vivimos en una sociedad donde se proyecta solo una imagen no real. La mejor forma de celebrar la independencia dominicana y seguir los valores patrióticos es siendo auténticos aunque paguemos un precio.