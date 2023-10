La bachata se renueva: debuta Glen’s La Intensa con «Yo me enamoré»

La canción tiene arreglos del maestro Deivi Bass

La bachata se produce en un terreno estéril para la mujer. En su historia, desde que surgió el ritmo dominicano a principios de los 60, pocas exponentes se han arriesgado a abrazar esta música, pero esa no es una limitante para Glen’s La Intensa que, con entusiasmo y decidida a romper con ese patrón, se enrola en un proyecto musical con el que aspira a ganarse un espacio en este competitivo mercado.

Desde muy pequeña –a los once años participó por segunda vez en un festival de la voz en Jarabacoa, su pueblo natal– siente como pocas un deseo por cantar, y con el tiempo cultivó admiración por grandes estrellas internacionales, como Ana Gabriel, Miriam Hernández, Isabel Pantoja, Marisela y Rocío Dúrcal.

Ahora llega ese momento que tanto había esperado: grabar profesionalmente su primera canción, Yo me enamoré, una bachata que además compuso inspirada en sentimientos tan románticos como se le puede considerar a ella como persona. ¿Por qué la bachata? Confiesa con seguridad: «Soy muy romántica, apasionada y de muchos sentimientos, la bachata evoca muy bien todo eso. Al realizar mi primer invento, como considero este arrojo, me inspiré y escribí esas letras».

La canción tiene arreglos de Deivi Bass –director y arreglista de muchos éxitos de Tulile, ha trabajado con Prince Royce, Luis Vargas, Joe Veras, Luis Miguel del Amargue y el maestro Dioni Fernández–, quien cuando Glen’s le envía el demo la trabaja en tiempo de balada y bolero, ella le sugiere como una broma que experimente con la bachata. «Cuando escuché el arreglo provisional que hizo, sentir que quedó tan bonito, bailable y con tanto sentimiento decidimos asumir ese género para grabarla».

Con la práctica inexistencia de mujeres en el género, la artista guarda la esperanza que esta es una oportunidad para aprovechar y tratar de calar en el gusto de la población femenina, además del mercado general. Glen’s se considera una «fanática de la música romántica, las baladas. Pero ahora que hice mi primera, de muchas bachatas. Sin duda que prefiero la bachata si antes me gustaba, ahora Yo me enamoré del género»

Que también debute en la música con una canción de su autoría es algo que se toma con mucha gracia: «Creo que de locos, poetas y escritores todos tenemos un poco. Todos en algún momento drenamos emociones de diferentes maneras. Siempre he sido muy soñadora y me imagino muchas cosas y algunas de estas me gustas escribirla y haber logrado hacer música de algunas de las cosas que siento y pienso es maravilloso».

El sencillo Yo me enamoré está disponible en todas las plataformas digitales y se puede escuchar en rotación radial en las emisoras con programación de música tropical.