La banalidad en primera fila: ¿reflejo de un país en transformación?

Por Dora Pariente Peña

Un set que se volvió foro nacional

Lo que nació como un espacio de entrevistas urbanas hoy es un epicentro de poder mediático. La Casa de Alofoke no solo produce entretenimiento: define agenda, otorga legitimidad y concentra la atención de millones de dominicanos.

Política en clave digital

Candidatos presidenciales, ministros, pastores y artistas saben que el paso por ese set tiene un impacto inmediato. En muchos casos, más que una conferencia de prensa o una entrevista en televisión tradicional. El poder de lo digital rompió jerarquías.

Entre la sociedad líquida y la banalidad

El sociólogo Zygmunt Bauman hablaba de la “sociedad líquida”, donde todo es fugaz, frágil, sin estructuras sólidas. Alofoke refleja ese tránsito: un país donde el like puede pesar más que el argumento, y donde el trending topic desplaza el debate institucional.

Voces en contraste

Críticos académicos : “Se vacía la democracia, se sustituye lo profundo por lo viral”.

: “Se vacía la democracia, se sustituye lo profundo por lo viral”. Defensores del espacio : “Por primera vez hablan los barrios, los jóvenes, los invisibles”.

: “Por primera vez hablan los barrios, los jóvenes, los invisibles”. Políticos: “No estar ahí es como no existir”.

Más allá de lo trivial

El reto es claro: ¿seguirá siendo solo entretenimiento o podrá ser también herramienta de educación y ciudadanía? Con campañas de salud, seguridad vial o medioambiente, la misma fuerza viral podría convertirse en un aliado social.

Conclusión

La Casa de Alofoke es espejo de la sociedad dominicana. Refleja la banalidad, pero también las posibilidades de una comunicación más cercana y masiva. La pregunta no es si debemos ignorarlo, sino cómo usarlo para transformar.