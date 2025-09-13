La banalidad en primera fila: ¿reflejo de un país en transformación?

  • Hoy
La banalidad en primera fila: ¿reflejo de un país en transformación?

Por Dora Pariente Peña

Un set que se volvió foro nacional

Lo que nació como un espacio de entrevistas urbanas hoy es un epicentro de poder mediático. La Casa de Alofoke no solo produce entretenimiento: define agenda, otorga legitimidad y concentra la atención de millones de dominicanos.

Puede leer: ¡Más que entretenimiento! Sociólogo analiza el «boom» de La Casa de Alofoke

Política en clave digital

Candidatos presidenciales, ministros, pastores y artistas saben que el paso por ese set tiene un impacto inmediato. En muchos casos, más que una conferencia de prensa o una entrevista en televisión tradicional. El poder de lo digital rompió jerarquías.

Entre la sociedad líquida y la banalidad

El sociólogo Zygmunt Bauman hablaba de la “sociedad líquida”, donde todo es fugaz, frágil, sin estructuras sólidas. Alofoke refleja ese tránsito: un país donde el like puede pesar más que el argumento, y donde el trending topic desplaza el debate institucional.

Voces en contraste

  • Críticos académicos: “Se vacía la democracia, se sustituye lo profundo por lo viral”.
  • Defensores del espacio: “Por primera vez hablan los barrios, los jóvenes, los invisibles”.
  • Políticos: “No estar ahí es como no existir”.

Más allá de lo trivial

El reto es claro: ¿seguirá siendo solo entretenimiento o podrá ser también herramienta de educación y ciudadanía? Con campañas de salud, seguridad vial o medioambiente, la misma fuerza viral podría convertirse en un aliado social.

Conclusión

La Casa de Alofoke es espejo de la sociedad dominicana. Refleja la banalidad, pero también las posibilidades de una comunicación más cercana y masiva. La pregunta no es si debemos ignorarlo, sino cómo usarlo para transformar.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

La banalidad en primera fila: ¿reflejo de un país en transformación?
La banalidad en primera fila: ¿reflejo de un país en transformación?
13 septiembre, 2025
Así están las tasas del dólar en la República Dominicana hasta el 15 de septiembre
Así están las tasas del dólar en la República Dominicana hasta el 15 de septiembre
13 septiembre, 2025
China y República Dominicana: inversiones, tensiones y el nuevo mapa geopolítico
China y República Dominicana: inversiones, tensiones y el nuevo mapa geopolítico
13 septiembre, 2025
Humanización de los servicios de salud
Humanización de los servicios de salud
13 septiembre, 2025
La informalidad: dura de vencer en Rep. Dom.
La informalidad: dura de vencer en Rep. Dom.
13 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Pujols: ¿Mánager de Anaheim?

Pujols: ¿Mánager de Anaheim?

Edición impresa, viernes 12 de septiembre de 2025

Edición impresa, viernes 12 de septiembre de 2025

Una habitación propia

Una habitación propia

La propuesta de Finjus

La propuesta de Finjus

La Pagina. Viernes 12 de septiembre de 2025

La Pagina. Viernes 12 de septiembre de 2025

Alcanzar la institucionalidad nos convertiría en un país diferente

Alcanzar la institucionalidad nos convertiría en un país diferente

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo