La banca dominicana, clave en el despegue hotelero del turismo nacional

La República Dominicana no sería hoy el destino turístico pujante que es sin el respaldo sostenido de su banca donde instituciones como el Banco Popular Dominicano, Banreservas y BHD han jugado un papel determinante.

En este artículo examino cómo estas entidades financieras han impulsado la expansión hotelera, la generación de empleos y la proyección internacional del país, así como algunos retos que permanecen.

La oferta hotelera nacional ya supera las 90,000 habitaciones, la que se divide en La Altagracia con el 60 % y 54,124 unidades. Le siguen Puerto Plata con cerca del 12 %, Distrito Nacional con 9 %, Samaná 6 % y otras provincias con menor participación.

Proyecciones apuntan a que en los próximos tres años se añadirán más de 9,000 nuevas habitaciones hoteleras con inversiones estimadas en US$2,936 millones en proyectos que además generarán empleos directos e indirectos.

En Santo Domingo, por ejemplo, se anuncian alrededor de 400 habitaciones nuevas en 18 meses como parte de la expansión en turismo de reuniones y convenciones.

Aporte de la banca dominicana al financiamiento del turismo

De los préstamos bancarios destinados al turismo en RD, el 90.1 % está concentrado en tres bancos múltiples: Banreservas, Banco Popular y BHD.

En 2024, la cartera de crédito turístico total fue de US$1,933.2 millones (equivalente a unos RD$117,715 millones). Banreservas maneja alrededor del 40.2 %, Banco Popular el 32.3 % y BHD cerca del 17.7 %.

El Banco Popular reporta que su cartera de préstamos al turismo superó los RD$96,570 millones al cierre de 2024, cifra que refleja su rol líder en este segmento.

A su vez, el Banco Popular declara haber apoyado la renovación de más de 30,000 habitaciones hoteleras y generado unos 35,000 empleos directos e indirectos.

Participación en ferias internacionales y promoción país

Durante FITUR 2025, el Banco Popular mantuvo una activa agenda comercial: más de 45 reuniones de negocios e instituciones.

En ese escenario, reafirmó su liderazgo, proyectando US$6,200 millones en proyectos turísticos con posibilidades de inversión, de los cuales podrían financiarse unos US$2,500 millones con impacto estimado de 16,000 nuevas habitaciones hoteleras.

Además, la banca participa junto al Ministerio de Turismo (Mitur) y otras entidades en campañas de promoción internacional, patrocinio de eventos, foros especializados, etc., lo que contribuye al posicionamiento del país como destino competitivo. Aunque los detalles exactos de cada banco no siempre se hacen públicos en todas las fuentes, el Banco Popular se destaca con datos concretos.

Comparativa entre bancos: Popular, Banreservas y BHD

Banreservas tiene la mayor cuota de financiamiento al turismo (≈ 40.2 %) y participa activamente en negociaciones internacionales, financiamientos a puertos turísticos y parques temáticos.

El Banco Popular, aunque no tiene la cuota más alta, se distingue por su especialización en turismo, innovación (productos financieros, renovación hotelera) y su papel proactivo en ferias como FITUR.

BHD, con cerca de 17.7 %, complementa ese trío que maneja la mayor parte del financiamiento al sector turístico.

El Banco Popular, al crear una Vicepresidencia de Negocios Turísticos y especializarse en atender al sector hotelero y su cadena de valor, no solo financia proyectos; lo acompaña, impulsa estándares, innovación, y vincula al país con inversionistas internacionales.

La expansión hotelera no solo beneficia al turismo directo, sino a industrias conexas: construcción, agroindustria, transporte, servicios, patrimonio cultural, turismo comunitario. Cada nuevo hotel aporta empleo directo, pero también genera demanda de bienes y servicios locales.

Participar en ferias como FITUR, apoyar campañas de promoción internacional, mejorar la calidad del producto turístico (sostenibilidad, lujo, ecoturismo) ayuda a elevar la percepción internacional de República Dominicana. Esto tiene un efecto multiplicador: atrae más y mejores inversionistas, mejor turismo, mejores ingresos.

Con el crecimiento hotelero vienen responsabilidades: impacto ambiental, presión sobre infraestructura, necesidad de capacitar recurso humano, regulación adecuada por ejemplo de alojamientos no tradicionales, oferta en plataformas digitales. Financiar “más habitaciones” no sirve si no se gestionan bien los otros factores.

Que el Banco Popular, Banreservas y BHD sigan profundizando líneas específicas para ecoturismo, turismo comunitario y proyectos pequeños, donde el retorno social es alto, pero que muchas veces tienen barreras de acceso al crédito.

Transparencia en los montos reales invertidos, tasas, condiciones y el seguimiento de los proyectos turísticos financiados para mejorar la rendición de cuentas y evaluar mejor el impacto.

Coordinación estrecha con el gobierno, turismo, medio ambiente, vivienda y transporte para que los nuevos hoteles no solo se construyan, sino que se inserten adecuadamente en el entorno: vías, servicios y sostenibilidad.

Más énfasis en el financiamiento de renovación y mejora de la oferta existente, no solo expansión de capacidad. Muchos hoteles necesitan modernizarse, ajustarse a estándares internacionales, incorporar tecnologías verdes, eficiencia energética, etc.

El Banco Popular es más que un simple financiador del turismo: es un catalizador del crecimiento económico, un artífice de empleo y un promotor del país. Las cifras recientes lo demuestran: más de 90,000 habitaciones hoteleras, miles de nuevas habitaciones en construcción, cientos de millones en préstamos dirigidos, ferias internacionales con agendas robustas. Pero para que ese crecimiento sea sostenible y beneficioso para la mayoría, se requiere visión integral, responsabilidad ambiental, equidad regional y acompañamiento institucional.

La banca dominicana tiene frente a sí la oportunidad de consolidar al turismo como la locomotora económica del país, no sólo por cifras, sino por desarrollo inclusivo, sostenible y de largo plazo.