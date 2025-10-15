La Barranquita: Qué destacó la jueza en sus motivaciones sobre las impactantes medidas de coerción a los 11 policías

Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución

La jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso tres meses de prisión preventiva a cuatro de los once agentes de la Policía Nacional implicados en la muerte a tiros de cinco hombres durante un operativo en una plaza comercial del sector La Barranquita, al suroeste de la ciudad. Para los demás acusados, la magistrada ordenó medidas menos severas.

El tribunal, durante la lectura de sus motivaciones sobre las medidas de coerción contra los policías, destacó la gravedad de los hechos, según explicó el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución.

«Una de las cosas que estableció el tribunal fue la gravedad de estos hechos. Incluso, y fue una exhortación que hizo el tribunal en sus motivaciones, que aunque hechos de esta naturaleza se han producido en otras ocasiones en República Dominicana, no deben ser normalizados y que se haga una investigación, investigación, repito, que nos hemos comprometido desde el Ministerio Público a realizar y llegar hasta las últimas consecuencias», manifestó Camacho al salir de la audiencia, que se extendió por más de seis horas e incluyó dos recesos de unos 30 minutos cada uno.

Por su parte, el abogado Carlos Balcácer señaló que con la indagación ordenada por la magistrada Yerixa Cabral de la Cruz se busca determinar si los imputados dispararon contra las víctimas —Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly y/o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25— en legítima defensa.

«La jueza entendió que, de una u otra forma, se amerita una investigación para determinar si hubo el caso de la legítima defensa, que es la única circunstancia que la ley le permite a cualquier ciudadano reaccionar ante un conflicto con la vida», agregó el representante de varios de los vinculados.

Quiénes cumplirán prisión preventiva y cuáles no

Los agentes que deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, son el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación.

Mientras que a los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, al capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, al segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas, a los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, y al raso Adrián Miguel Villalona Pineda se les impuso una garantía económica de un millón de pesos, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica.

De igual forma, la magistrada declaró el proceso de tramitación compleja. Además, acogió la solicitud del Ministerio Público al autorizar una orden de protección en favor de las víctimas y testigos del proceso.

Acusación

El Ministerio Público estableció en la solicitud de medida de coerción que los agentes policiales llegaron a la plaza en tres vehículos (dos carros: un Mazda y un Honda Civic, y una KIA, modelo K5 del año 2013) y, sin mediar palabras, dispararon contra las víctimas en presencia de un testigo que pudo grabar lo sucedido, a quien le quitaron su teléfono móvil.

Además, detalla que sustrajeron los DVR de los negocios del lugar del hecho, “así como varios teléfonos pertenecientes a distintas personas presentes en el lugar, con el interés de destruir evidencias del proceso, así como para entorpecer y obstruir la investigación”.

Incluso, agrega la instancia, llamaron al propietario de un negocio que estaba cerrado solo para que le entregara el DVR del local, el cual tomaron y se lo llevaron.

El caso recibió la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal dominicano que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.

Ninoska Cuevas

Ninoska Cuevas

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

