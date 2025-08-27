“La calidad de la educación en el país brilla por su ausencia”

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sostiene que todos los niños tienen derecho a vivir en un entorno seguro, limpio, con acceso al agua potable, servicios adecuados de higiene y saneamiento, sin importar sus condiciones socioeconómicas ni el lugar en donde se encuentren.

Este planteamiento confirma que en todas las escuelas se le debe proveer el acceso al agua potable e infraestructuras que garanticen la higiene y saneamiento a la población estudiantil.

De acuerdo con el levantamiento realizado por el Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), al cierre del año escolar 2024-2025, el derecho que tienen los niños, niñas y jóvenes a tener acceso a espacios adecuados, como el lavado de manos y los hábitos de salud, en varias escuelas públicas brilla por su ausencia.

Las estadísticas confirman este planteamiento: el 25% de los centros educativos públicos no cuenta con suministro de agua en áreas comunes, como inodoros, lavamanos, cocinas, áreas de limpieza y baños.

Además, la disponibilidad de agua es irregular: el 0.6 % de las instituciones recibe agua solo un día a la semana, el 9 % dos días, el 13% tres días y el 11% cuatro días.

Sólo el 36% de las escuelas dispone de agua durante los cinco días de clases.

Un dato que llama la atención: el 77.76 % de los baños en los centros educativos públicos se encuentra en estado de deterioro avanzado o en condiciones de mal funcionamiento.

“Estamos hablando de que más de la mitad de la población escolar no tiene agua para lavarse las manos o las instalaciones de sus baños están deplorables y esto lo que provoca es que esos centros se conviertan en un espacio indignante, donde el tema de la calidad de la educación solo son palabras”, afirmó Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP.

“Alerta temprana de la Educación Pública”

Reiteró que es un derecho que tienen los estudiantes de recibir una educación en espacios dignos. “La ADP tiene un compromiso con la educación dominicana y el objetivo de este informe es poner en contexto la atención oportuna, a través del programa Alerta Temprana de la Educación Pública, con un llamado a las autoridades para que intervengan urgentemente esos centros”.

El presidente de la ADP deploró que en pleno siglo XXI el país registre esos problemas. “Que muchas de nuestras escuelas no tengan agua o electricidad es una vergüenza y realmente indica que no hemos entrado al desarrollo de estos tiempos”.

Crisis de recursos hídricos

Otra información importante que este estudio refleja, es que al realizar una comparación de los periodos escolares 2023-2024 y 2024-2025 se evidenció un agravamiento significativo en la crisis de disponibilidad de recursos hídricos en los centros educativos públicos del país.

Específicamente, los indicadores relacionados con la suficiencia y accesibilidad del agua en las instalaciones escolares revelaron un incremento del 2 % en las deficiencias asociadas a la disponibilidad de agua en el año escolar 2024-2025, en comparación con el período anterior.

Este aumento porcentual se observa en espacios críticos para la higiene y la salud de los estudiantes, tales como los inodoros, lavamanos, áreas de limpieza y baños en general.

Este incremento del 2 % en la problemática de disponibilidad de agua en los centros escolares públicos durante el ciclo 2024-2025, en comparación con el ciclo anterior, requiere una atención urgente y una evaluación profunda de las políticas de gestión de recursos y mantenimiento de infraestructura en el sector educativo.

Urge una repuesta de las autoridades

Este levantamiento sugiere que, si estas tendencias continúan sin ser abordadas, podrían ocasionar un deterioro progresivo en las condiciones sanitarias y de salud en los entornos educativos públicos, afectando directamente los derechos fundamentales de los estudiantes a un ambiente escolar saludable y digno.

La Ley de Educación especifica que la evaluación debe considerar no solo los procesos educativos, sino, también los insumos y servicios involucrados en la actividad del sistema educativo dominicano.

Escuelas con estos problemas

Matías Ramón Mella, Juan Pablo Pina, San Cristóbal, Haina; José María Alejandro Pichardo, San Cristóbal; Los Guayos, La Vega; Mango Limpio, Hato Mayor; José Francisco Peña Gómez, en Constanza; El Arroyo, Barahona; Auristelia Restituyo, Jima Abajo; Gregorio Luperón, Azua; Antonio Duvergé, La Tinaja, del municipio Juan Santiago; Bejucal, El Seibo, entre otras.