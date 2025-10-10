¡La calle 20 de San Pedro de Macorís tendrá nuevo drenaje pluvial!

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, supervisó los trabajos finales de solución pluvial de la antigua calle 20, en San Pedro de Macorís, y anunció que el viernes de la próxima semana estará inaugurando la importante obra.

El funcionario aseguró que esta solución esperada por más de treinta años, vendrá a traer salud, dignidad y bienestar a los comunitarios.

En el recorrido, Arnaud recibió la impresión de los residentes que expresaban su satisfacción por la obra concluida. En tanto, los dueños de negocios resaltaban la alegría que les da el hecho de que ya no tendrán que cerrar por semanas, como sucedía antes cuando llovía, y esto los llena de esperanza.

«Agradecemos a Dios y al presidente Luis Abinader por garantizar que podamos pasar la época navideña venidera sin temor a que las lluvias acaben con todo», expresó visiblemente emocionada una comunitaria al momento de interactuar con el director de Inapa.

Previamente, el funcionario se reunió con la gobernadora Yobany Baltazar; el alcalde Rafa Ortiz; los diputados Luis Gómez y Miguel Arredondo, así como con los regidores Francisco Frías, Israel Madrigal y Mayarí Rodríguez, para afinar detalles de la inauguración. Participaron, además, Almavida Espinal, presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos y Ramona Díaz, presidenta de Juntas de Vecinos.